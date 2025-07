Perfume do Boticário conquista mulheres 50+ com sofisticação e leveza

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Com uma proposta elegante e acessível, o Glamour Gold Glam, da marca O Boticário, vem se destacando como uma das fragrâncias mais queridas entre as mulheres com mais de 50 anos.

Lançado em 2022, o perfume conquistou esse público ao unir notas sofisticadas e um aroma discreto, ideal para quem busca feminilidade com suavidade.

Apesar de não ter uma fixação intensa, o perfume se tornou um sucesso por oferecer uma experiência sensorial refinada.

O equilíbrio entre o floral e o amadeirado cria uma fragrância delicada, mas marcante perfeita para o uso diário e para quem prefere perfumes mais leves e elegantes.

Composição olfativa suave, mas cheia de personalidade

A fórmula do Glamour Gold Glam foi pensada para transmitir luxo, feminilidade e discrição. Nas notas de topo, a framboesa, o néroli e a bergamota trazem uma entrada frutada e fresca. No coração, o jasmim, a flor de laranjeira e a tuberosa assumem o protagonismo com um toque floral intenso.

Já no fundo, o perfume ganha profundidade com acordes de âmbar, patchouli, sândalo e o exclusivo Clearwood®, resultando em uma base quente e aconchegante. Essa combinação agrada especialmente mulheres maduras, que valorizam fragrâncias sofisticadas, mas não invasivas.

Ideal para quem prefere fragrâncias discretas

Por sua fixação moderada, o Glamour Gold Glam é mais indicado para ocasiões do dia a dia, como trabalho, encontros casuais ou eventos leves. Sua proposta é justamente essa: estar presente sem exageros, deixando um rastro sutil e elegante.

O frasco dourado com design moderno também reforça o apelo visual da fragrância, transmitindo um ar de requinte, sem deixar de lado a simplicidade.

O preço médio gira em torno de R$ 164,90, o que o posiciona como uma opção de bom custo-benefício dentro da linha Glamour.

O que considerar antes de comprar?

Apesar dos elogios à sua composição, algumas consumidoras relatam que a projeção e a durabilidade deixam a desejar. Se você busca um perfume de longa fixação, pode ser necess

Body Splash, Perfume ou Parfum: como escolher a fragrância ideal?



ário reaplicar ao longo do dia.

Por outro lado, essa leveza pode ser uma vantagem para quem se incomoda com fragrâncias muito intensas. Mulheres que valorizam aromas mais suaves e menos invasivos tendem a se encantar com essa proposta.

Vale a pena investir?

Pontos fortes: fragrância floral sofisticada, discreta e ideal para mulheres maduras; frasco com design elegante; preço acessível.

fragrância floral sofisticada, discreta e ideal para mulheres maduras; frasco com design elegante; preço acessível. Pontos fracos: fixação e projeção moderadas; pode não agradar quem prefere perfumes mais intensos ou de longa duração.

No fim das contas, o Glamour Gold Glam é uma excelente opção para mulheres que desejam um perfume delicado, feminino e com personalidade. E, mais importante: um aroma que respeita e valoriza a maturidade com leveza e elegância.