fechar
notícias | Notícia

Natália Ribeiro recebe título de cidadã recifense em cerimônia na Câmara Municipal

Jornalista da Rádio Jornal foi homenageada por sua contribuição à comunicação e à cidade, em cerimônia marcada por emoção e reconhecimento

Por Maria Clara Trajano Publicado em 16/10/2025 às 21:37 | Atualizado em 16/10/2025 às 22:00
Jornalista da Rádio Jornal Natália Ribeiro recebe título de cidadã do Recife na Câmara Municipal
Jornalista da Rádio Jornal Natália Ribeiro recebe título de cidadã do Recife na Câmara Municipal - Guga Matos/CMR

A Câmara Municipal do Recife concedeu, em sessão solene, o título de cidadã recifense à jornalista Natália Ribeiro, da Rádio Jornal.

A honraria, aprovada por unanimidade, reconhece o trabalho da comunicadora gaúcha, que há cinco anos adotou Pernambuco como lar e se tornou uma das vozes mais conhecidas do rádio local. A proposta foi apresentada pelo vereador Felipe Alecrim.

“Todos reconhecem a jornalista Natália, que empresta sua voz para encontrar a voz do Recife. Através do trabalho que ela realiza, muitas vidas foram transformadas e a condição da nossa cidade também foi melhorada. Ela adotou o Recife, e o Recife agora adota Natália”, afirmou o vereador durante a cerimônia.

Leia Também

Em seu discurso, Natália agradeceu emocionada o acolhimento que recebeu desde que chegou à capital pernambucana.

“Quando a gente percorre 4 mil quilômetros, não sabe o que vai encontrar. Mas o que eu encontrei aqui foi algo que nunca poderia imaginar: pessoas acolhedoras e generosas. O recifense me recebeu antes mesmo de me conhecer, abriu as portas da sua casa, do seu carro, do seu dia a dia. Desde então, tento retribuir esse carinho com o meu trabalho e com amor por essa cidade”, disse a jornalista.

Reconhecimento entre colegas e artistas

Colegas de redação e representantes da cultura pernambucana também prestigiaram a homenagem. O cantor André Rio destacou o papel de Natália na defesa da cultura e da população recifense.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

“Natália exerce diariamente o direito de ser recifense quando faz jornalismo com verdade, cobrando e defendendo quem mais precisa. Ela é a voz que fala direto ao coração do Recife”, afirmou o artista.

O jornalista Igor Maciel, também do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, ressaltou o comprometimento da colega:

“É uma homenagem justa e merecida. A gente vê o esforço diário de Natália para entregar sempre o melhor para o Recife e para Pernambuco. Ela acolheu e foi acolhida, e essa troca é o que faz dela uma verdadeira recifense”.

O narrador esportivo Aroldo Costa lembrou a identificação de Natália com o modo de fazer rádio no Estado.

“Nunca vi uma homenagem tão justa. Natália se identificou rapidamente com a nossa cultura e com o jeito pernambucano de se comunicar. É uma jornalista completa, comunicativa e apaixonada pelo que faz. Ela ainda vai continuar fazendo muita história por aqui”, disse.

A cerimônia contou com a presença de familiares, amigos, colegas de imprensa e ouvintes. Entre aplausos e abraços, a nova cidadã recifense reforçou seu compromisso com a cidade que escolheu como casa:

“Hoje é dia de celebrar o que construímos juntos e de olhar para o futuro. Quero continuar contando as histórias do Recife e fazendo parte da vida dessa cidade que tanto me inspira".

Leia também

"A intervenção política de um Estado no outro deve ser evitada", avalia especialista
TARIFAÇO

"A intervenção política de um Estado no outro deve ser evitada", avalia especialista
Sport está em atraso com FGTS? Reportagem do Escrete Ouro apura e traz todos os detalhes
Sport

Sport está em atraso com FGTS? Reportagem do Escrete Ouro apura e traz todos os detalhes

Compartilhe

Tags