Natália Ribeiro recebe título de cidadã recifense em cerimônia na Câmara Municipal
Jornalista da Rádio Jornal foi homenageada por sua contribuição à comunicação e à cidade, em cerimônia marcada por emoção e reconhecimento
A Câmara Municipal do Recife concedeu, em sessão solene, o título de cidadã recifense à jornalista Natália Ribeiro, da Rádio Jornal.
A honraria, aprovada por unanimidade, reconhece o trabalho da comunicadora gaúcha, que há cinco anos adotou Pernambuco como lar e se tornou uma das vozes mais conhecidas do rádio local. A proposta foi apresentada pelo vereador Felipe Alecrim.
“Todos reconhecem a jornalista Natália, que empresta sua voz para encontrar a voz do Recife. Através do trabalho que ela realiza, muitas vidas foram transformadas e a condição da nossa cidade também foi melhorada. Ela adotou o Recife, e o Recife agora adota Natália”, afirmou o vereador durante a cerimônia.
Em seu discurso, Natália agradeceu emocionada o acolhimento que recebeu desde que chegou à capital pernambucana.
“Quando a gente percorre 4 mil quilômetros, não sabe o que vai encontrar. Mas o que eu encontrei aqui foi algo que nunca poderia imaginar: pessoas acolhedoras e generosas. O recifense me recebeu antes mesmo de me conhecer, abriu as portas da sua casa, do seu carro, do seu dia a dia. Desde então, tento retribuir esse carinho com o meu trabalho e com amor por essa cidade”, disse a jornalista.
Reconhecimento entre colegas e artistas
Colegas de redação e representantes da cultura pernambucana também prestigiaram a homenagem. O cantor André Rio destacou o papel de Natália na defesa da cultura e da população recifense.
“Natália exerce diariamente o direito de ser recifense quando faz jornalismo com verdade, cobrando e defendendo quem mais precisa. Ela é a voz que fala direto ao coração do Recife”, afirmou o artista.
O jornalista Igor Maciel, também do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, ressaltou o comprometimento da colega:
“É uma homenagem justa e merecida. A gente vê o esforço diário de Natália para entregar sempre o melhor para o Recife e para Pernambuco. Ela acolheu e foi acolhida, e essa troca é o que faz dela uma verdadeira recifense”.
O narrador esportivo Aroldo Costa lembrou a identificação de Natália com o modo de fazer rádio no Estado.
“Nunca vi uma homenagem tão justa. Natália se identificou rapidamente com a nossa cultura e com o jeito pernambucano de se comunicar. É uma jornalista completa, comunicativa e apaixonada pelo que faz. Ela ainda vai continuar fazendo muita história por aqui”, disse.
A cerimônia contou com a presença de familiares, amigos, colegas de imprensa e ouvintes. Entre aplausos e abraços, a nova cidadã recifense reforçou seu compromisso com a cidade que escolheu como casa:
“Hoje é dia de celebrar o que construímos juntos e de olhar para o futuro. Quero continuar contando as histórias do Recife e fazendo parte da vida dessa cidade que tanto me inspira".