"A intervenção política de um Estado no outro deve ser evitada", avalia especialista
Em entrevista na Rádio Jornal, Marcus Vinícius de Freitas avalia que relação com EUA exige cautela e não pode comprometer laços com China e BRICS
Em entrevista à Rádio Jornal, o professor de Direito e Relações Internacionais Marcus Vinícius de Freitas afirmou que as negociações entre Brasil e Estados Unidos, iniciadas nesta quinta-feira (16), ocorrem em um cenário de tensão política e econômica marcado por interesses divergentes.
Segundo ele, o Brasil sofreu sanções injustificadas durante o governo Donald Trump, apesar de manter uma balança comercial favorável aos norte-americanos.
“O saldo da balança comercial entre Brasil e Estados Unidos é superavitário para os Estados Unidos. Então não havia nenhuma razão para imposição desse 50%”, disse o especialista, ao comentar as tarifas impostas durante o governo Trump.
Para o especialista, as sanções têm relação direta com a aproximação do Brasil com a China e com o grupo dos BRICS. “Isso tem muito mais a ver com a aproximação do Brasil da China, com a questão do Brasil no BRICS e também o fato de que nós temos nesse processo todo sido concorrentes muito intensos dos Estados Unidos.”
Relação Brasil e EUA
Freitas avaliou que o governo norte-americano tenta forçar o Brasil a rever alianças. “Você pode esperar um governo norte-americano que vai querer uma aproximação forçada do Brasil aos Estados Unidos e que pode prejudicar este relacionamento que o Brasil tem construído com a China nos últimos anos.”
Ele ressaltou ainda que abrir mão da participação no bloco seria um erro estratégico. “Isso seria um erro estratégico nosso, porque diferentemente do G7, o Brasil tem participação no BRICS, é uma voz importante. E no G7, o Brasil nunca foi nada.”
O professor também comentou o encontro entre o chanceler Mauro Vieira e o senador republicano Marco Rubio, marcado por agendas distintas. “O Brasil quer discutir comércio; os EUA querem discutir política. Esse é o conflito de expectativas.”
"Brasil deve manter a cautela"
Ao ser questionado sobre eventuais interferências políticas, Freitas foi direto: “A intervenção política de um Estado no outro deve ser evitada e não pode ser cenário de negociação.”
Na avaliação dele, o Brasil deve manter a cautela nas conversas com Washington e priorizar seus próprios interesses. “Não adianta você trocar um aspecto ideológico por outro que você não sabe exatamente o que vai representar do ponto de vista econômico.”
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp
#im #ll #ss #jornaldocommercio" />