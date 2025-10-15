fechar
Sport | Notícia

Rádio Jornal ao vivo: acompanhe a transmissão de Sport x Ceará em tempo real

Os times precisam da vitória, mas em situações diferentes. O Leão busca seguir o sonho de sair do rebaixamento e o Vozão quer se aproximar do G6

Por Robert Sarmento Publicado em 15/10/2025 às 18:04
Derik Lacerda celebra gol pelo Sport
Derik Lacerda celebra gol pelo Sport - Paulo Paiva/Sport

O Sport recebe o Atlético-MG nesta quarta-feira (15/10), às 20h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, pela 28ª rodada do Brasileirão Série A 2025. Acompanhe da Rádio Jornal!

Os torcedores podem seguir a transmissão do Escrete de Ouro em várias plataformas. Tem cobertura no site da emissora, no canal do YouTube ou através da frequência 90.3 FM.

A equipe rubro-negra tem uma missão dificial: restam 12 jogos para conseguir chegar aos 46 pontos (atual ponte de corte) e torcer contra os rivais diretos para evitar o rebaixamento.

O Leão é lanterna com 16 pontos. Do outro lado, o time alvinegro vem de vitória contra o Santos por 3 a 0. O Vozão tenta diminiur a distância para o G6, que atualmente é nove pontos.

Escalação do Sport: Gabriel Vasconcelos; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Pedro Augusto, Zé Lucas e Lucas Lima; Romarinho, Matheusinho e Derik. Técnico: Daniel Paulista.

Escalação do Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Lourenço, Richardson e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Paulo Paiva/Sport
Daniel Paulista, técnico do Sport - Paulo Paiva/Sport

Sport x Ceará ao vivo na Rádio Jornal

A narração é de Marcelo Araújo, ao lado dos comentários de futebol Ralph de Carvalho, com reportagens de Antônio Gabriel e João Victor Amorim, além de Igor Moura no Plantão.

