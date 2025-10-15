Rádio Jornal ao vivo: acompanhe a transmissão de Sport x Ceará em tempo real

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os times precisam da vitória, mas em situações diferentes. O Leão busca seguir o sonho de sair do rebaixamento e o Vozão quer se aproximar do G6

O Sport recebe o Atlético-MG nesta quarta-feira (15/10), às 20h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, pela 28ª rodada do Brasileirão Série A 2025. Acompanhe da Rádio Jornal!

Os torcedores podem seguir a transmissão do Escrete de Ouro em várias plataformas. Tem cobertura no site da emissora, no canal do YouTube ou através da frequência 90.3 FM.

A equipe rubro-negra tem uma missão dificial: restam 12 jogos para conseguir chegar aos 46 pontos (atual ponte de corte) e torcer contra os rivais diretos para evitar o rebaixamento.

O Leão é lanterna com 16 pontos. Do outro lado, o time alvinegro vem de vitória contra o Santos por 3 a 0. O Vozão tenta diminiur a distância para o G6, que atualmente é nove pontos.

Escalação do Sport: Gabriel Vasconcelos; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Pedro Augusto, Zé Lucas e Lucas Lima; Romarinho, Matheusinho e Derik. Técnico: Daniel Paulista.

Leia Também Convocado para a Copa do Mundo Sub-17, Zé Lucas pode desfalcar o Sport em até 8 jogos da Série A

Escalação do Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Lourenço, Richardson e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.

Daniel Paulista, técnico do Sport - Paulo Paiva/Sport

Sport x Ceará ao vivo na Rádio Jornal

A narração é de Marcelo Araújo, ao lado dos comentários de futebol Ralph de Carvalho, com reportagens de Antônio Gabriel e João Victor Amorim, além de Igor Moura no Plantão.