Rádio Jornal ao vivo: acompanhe a transmissão de Sport x Ceará em tempo real
Os times precisam da vitória, mas em situações diferentes. O Leão busca seguir o sonho de sair do rebaixamento e o Vozão quer se aproximar do G6
O Sport recebe o Atlético-MG nesta quarta-feira (15/10), às 20h (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, no Recife, pela 28ª rodada do Brasileirão Série A 2025. Acompanhe da Rádio Jornal!
Os torcedores podem seguir a transmissão do Escrete de Ouro em várias plataformas. Tem cobertura no site da emissora, no canal do YouTube ou através da frequência 90.3 FM.
A equipe rubro-negra tem uma missão dificial: restam 12 jogos para conseguir chegar aos 46 pontos (atual ponte de corte) e torcer contra os rivais diretos para evitar o rebaixamento.
O Leão é lanterna com 16 pontos. Do outro lado, o time alvinegro vem de vitória contra o Santos por 3 a 0. O Vozão tenta diminiur a distância para o G6, que atualmente é nove pontos.
Escalação do Sport: Gabriel Vasconcelos; Aderlan, Rafael Thyere, João Silva e Luan Cândido; Pedro Augusto, Zé Lucas e Lucas Lima; Romarinho, Matheusinho e Derik. Técnico: Daniel Paulista.
Escalação do Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Lourenço, Richardson e Lucas Mugni; Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Técnico: Léo Condé.
Sport x Ceará ao vivo na Rádio Jornal
A narração é de Marcelo Araújo, ao lado dos comentários de futebol Ralph de Carvalho, com reportagens de Antônio Gabriel e João Victor Amorim, além de Igor Moura no Plantão.