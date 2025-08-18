Adultização: Câmara deve analisar propostas sobre exposição de crianças na internet nesta semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A adultização, processo que expõe crianças a comportamentos e responsabilidades de adultos, deve ser pauta na Câmara dos Deputados nesta semana. O programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, trouxe a psicopedagoga Michely Almeida para explicar os impactos dessa prática no desenvolvimento das crianças.

O alerta principal é de que os primeiros anos de vida são críticos para a formação moral e da personalidade, e que a exposição precoce a situações de adultos pode comprometer esse processo. Ela reforça, ainda, o papel crucial das leis de proteção à infância, como o Estatuto da Criança e Adolescente (ECA).

Proteção à infância é urgente

A especialista relembra que o conceito de "infância" é uma construção recente: "As crianças não eram vistas como infância, eram vistas como adultos em miniatura. Olhar para a infância respeitando seu tempo é fundamental". As leis de proteção à infância e juventude são marcos nessa virada histórica e devem ser protegidas, atualizadas e ampliadas.

Ela salienta a importância desse olhar diferente para as crianças, dado que os primeiros anos de vida são críticos para o desenvolvimento moral e formação da personalidade. "E o que é que entra nessa formação da personalidade? Esse reconhecimento dos limites, do que pode, do que não pode, desses freios morais por vivermos em sociedade. E que a criança, até os 7 anos, não tem ainda esse discernimento".

Internet e redes sociais intensificam riscos

O excesso de exposição precoce a comportamentos de adultos, mesmo em crianças com altas habilidades, é preocupante: "Essas crianças precisam de acompanhamento psicológico, não de responsabilidades do mundo adulto", alerta Michely. Segundo a especialista, o mercado digital e as redes sociais podem gerar cobrança e responsabilidades comparáveis ao trabalho infantil.

E essa responsabilidade imposta às crianças atrapalha diretamente no tempo livre e no brincar, essenciais para a formação. Uma vez que essa fase é negligenciada, os efeitos negativos perduram a vida toda, dado que "a criança precisa do ócio para desenvolver saúde mental", conclui a psicopedagoga.

Ouça ao programa Passando a Limpo