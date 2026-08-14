fechar
Política | Notícia

André Mendonça defende imparcialidade em casos do Master e do INSS

O ministro do STF afirmou que o magistrado precisa manter distância tanto de interesses políticos quanto de eventuais pressões externas

Por Estadão Conteúdo Publicado em 14/08/2026 às 20:51
Ministro Andr&eacute; Mendon&ccedil;a, do Supremo Tribunal Federal
Ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal - DIVULGAÇÃO/ STF

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça afirmou nesta sexta-feira, 14, que a atuação do Judiciário em investigações de grande repercussão deve ser guiada pela imparcialidade e pela preservação da confiança da sociedade nas instituições. Relator no Supremo dos inquéritos que envolvem o Banco Master e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Mendonça classificou o caso do banqueiro Daniel Vorcaro como um dos episódios mais emblemáticos em andamento e defendeu uma condução baseada em critérios técnicos.

Ao abordar a condução dos processos, Mendonça afirmou que o magistrado precisa manter distância tanto de interesses políticos quanto de eventuais pressões externas e avaliar os elementos reunidos nas investigações de acordo com o que consta nos autos.

"Meu papel é ser imparcial. Acho que esse é o meu papel. E o quanto mais eu me mantiver nesse eixo, eu acho que eu vou corresponder aquilo que a Constituição espera de mim, e por decorrência acho que a própria sociedade", declarou durante entrevista ao IterCast, podcast do Instituto Iter, fundado pelo próprio ministro.

Mendonça também citou a experiência da Operação Lava Jato ao defender cautela na atuação judicial. Segundo o ministro, a observância rigorosa das garantias constitucionais é fundamental para evitar que grandes investigações sejam posteriormente questionadas por problemas relacionados à condução dos processos.

Nesse sentido, ele destacou a necessidade de assegurar o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, sem que isso represente impedimento à responsabilização de pessoas eventualmente envolvidas em ilícitos.

O ministro também alertou para o risco de politização de investigações. Para Mendonça, casos de corrupção não podem ser tratados a partir de alinhamentos partidários ou ideológicos. As decisões, afirmou, devem considerar as provas e os elementos apresentados no processo, sem espaço para perseguições ou proteção indevida.

Receba as principais notícias em tempo real no WhatsApp do Jornal do Commercio

Confiança nas instituições

Ao falar sobre a percepção da população em relação à Justiça, Mendonça afirmou que o combate à corrupção não depende exclusivamente das instituições. Para ele, a sociedade também tem responsabilidade no enfrentamento do problema.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

"A corrupção é um problema de todos nós. E a solução para o problema passa também por todos nós", disse.

O ministro acrescentou que integrantes do Judiciário, do Ministério Público e das forças de investigação têm uma responsabilidade adicional diante da confiança depositada pela população nas instituições.

Segundo Mendonça, magistrados e demais autoridades precisam corresponder a essa expectativa por meio de uma atuação pautada pela responsabilidade e pela observância das regras institucionais.

Leia Também

Código de ética no STF

Durante a entrevista, Mendonça também declarou apoio à criação de um código de ética para os ministros do Supremo, proposta defendida pelo presidente da Corte, Edson Fachin.

A discussão é conduzida pela ministra Cármen Lúcia, relatora da proposta. A intenção é estabelecer parâmetros de conduta para os integrantes do tribunal e ampliar mecanismos de transparência e prevenção de conflitos de interesse.

Entre as medidas em discussão está a possibilidade de ampliar a divulgação da participação de ministros em eventos públicos e privados, além de estabelecer regras mais claras relacionadas à integridade e à atuação dos magistrados.

Mendonça afirmou que a adoção de parâmetros de conduta seria uma forma de demonstrar à sociedade quais padrões são esperados dos integrantes da Corte em um cenário de mudanças constantes nas relações entre instituições e sociedade.

Reforma do Judiciário

Outro tema em discussão no Supremo é a proposta de reforma do Judiciário, elaborada por um grupo formado por 19 juristas, magistrados e acadêmicos. A expectativa é que os trabalhos sejam concluídos até o fim do ano.

A proposta busca atualizar a estrutura do sistema de Justiça diante de desafios como a transformação digital, a demora na tramitação dos processos, o excesso de recursos e as dificuldades de acesso à Justiça em determinadas regiões do país.

O uso de inteligência artificial também está entre os temas considerados pelo grupo. A iniciativa ocorre mais de duas décadas depois da última grande reforma do Judiciário, aprovada em 2004.

Leia também

Defesa pede autorização para Bolsonaro deixar a prisão domiciliar e ir ao dentista
PRISÃO DOMICILIAR

Defesa pede autorização para Bolsonaro deixar a prisão domiciliar e ir ao dentista
Editorial JC: Sigilo da fonte é democracia
IMPRENSA

Editorial JC: Sigilo da fonte é democracia

Compartilhe

Tags

Imagem de Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

estadaoconteudo@estadao.com

O Estadão Conteúdo é uma agência de notícias que pertence ao grupo O Estado de S. Paulo, fornecendo notícias, análises, colunas, cotações, entre outros conteúdos para veículos de imprensa de todo o Brasil.