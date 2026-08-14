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Política | Notícia

Defesa pede autorização para Bolsonaro deixar a prisão domiciliar e ir ao dentista

Em prisão domicilia, Bolsonaro deve pedir autorização judicial toda vez que precisar sair de sua residência, como no caso de consultas médicas.

Por Estadão Conteúdo Publicado em 14/08/2026 às 20:35
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL)
Ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) - Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

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A defesa de Jair Bolsonaro pediu, nesta sexta-feira, 14, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a autorização para que o ex-presidente vá ao dentista.

Bolsonaro está em prisão domiciliar para cumprir a pena de 27 anos e três meses aplicada em primeira instância pela sua participação em uma trama golpista.

Desta forma, deve pedir autorização judicial toda vez que precisar sair de sua residência, como no caso de consultas médicas.

O atendimento odontológico, se autorizado, será feito por Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, esposa de Flávio Bolsonaro, no dia 21 deste mês.

O ex-presidente está preso em regime domiciliar por razões humanitárias. Moraes considerou a idade e o quadro de saúde de Bolsonaro - condenado a 27 anos de prisão por golpe de Estado e outros crimes - para tomar a decisão.

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