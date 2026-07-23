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Política | Notícia

André Mendonça autoriza inquérito sobre repasses para 'Dark Horse', filme sobre Jair Bolsonaro

No início de junho, o diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, defendeu uma nova investigação sobre o envio de recursos de Vorcaro aos EUA

Por Estadão Conteúdo Publicado em 23/07/2026 às 15:15
Ex-presidente da República, Jair Bolsonaro
Ex-presidente da República, Jair Bolsonaro - Tânia Rego/Agência Brasil/Arquivo

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O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça autorizou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para apurar repasses do dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para o filme "Dark Horse", sobre a vida do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, trocou mensagens com Vorcaro pedindo dinheiro para ajudar bancar a produção. Mensagens por escrito e áudio dos contatos de Flávio com o dono do Banco Master foram reveladas pelo site Intercept Brasil. Flávio afirmou que a solicitação foi para patrocínio e não houve irregularidades.

Mendonça autorizou a instauração da investigação a pedido da PF e com parecer favorável da Procuradoria-Geral da República (PGR). O procurador-geral da República, Paulo Gonet, entendeu ter elementos para a abertura da investigação. 

A PGR também se manifestou pelo arquivamento de um pedido de investigação sobre o caso apresentado pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), o que foi acatado pelo ministro do STF.

Em outra frente, a PF já havia instaurado um inquérito para apurar se houve direcionamento de emendas parlamentares para entidades ligadas à produção do filme. Este processo está sob a relatoria do ministro Flávio Dino no Supremo.

Mendonça concentrou os pedidos de investigação sobre a relação entre Vorcaro e Flávio no caso "Dark Horse" por determinação do presidente do STF, Edson Fachin. O magistrado o confirmou como relator em detrimento de Alexandre de Moraes, incialmente designado como responsável pela ação movida por Lindbergh Farias.

No início de junho, o diretor-geral da PF, Andrei Passos Rodrigues, defendeu uma nova investigação sobre o envio de recursos de Vorcaro aos Estados Unidos sob a justificativa de financiar o filme “Dark Horse”.

"É preciso analisar novos elementos trazidos sobre um eventual suporte de pessoas no exterior que estão confabulando e articulando contra o Brasil. Inclusive, coagindo no curso do processo", disse ele, em entrevista à GloboNews.

O financiamento da produção não foi explicado por Flávio Bolsonaro, mesmo após promessa, feita em 19 de maio, de divulgação de uma planilha em 30 dias.

Segundo revelou o site Intercept Brasil, o senador negociou diretamente com Vorcaro um total de US$ 24 milhões, o equivalente a R$ 134 milhões para financiar o filme. O repasse efetivo, segundo documentos, foi de ao menos US$ 10,6 milhões, cerca de R$ 61 milhões na cotação da época, foram destinados ao projeto até maio de 2025.

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A empresária Karina Ferreira da Gama, dona da Go Up, afirmou apresentou à Justiça um laudo pericial declarando ter gastado R$ 75 milhões na produção de "Dark Horse" e que a totalidade desses valores saiu de um fundo sediado nos Estados Unidos, controlado por aliados do ex-deputado Eduardo Bolsonaro. Foi esse mesmo fundo, Havengate, que recebeu cerca de US$ 10,6 milhões de aportes de Vorcaro, solicitados por Flávio.

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