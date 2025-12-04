Governo de Pernambuco autoriza pacote de obras de encostas em Jaboatão dos Guararapes
Ao todo, mais de R$ 13,4 milhões serão investidos para garantir proteção da população que mora em área de risco de deslizamento de barreiras
O governo de Pernambuco autorizou, nesta quinta-feira (4), o início de um pacote de obras de contenção de encostas em quatro localidades de Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana do Recife. Ao todo, mais de R$ 13,4 milhões serão investidos, por meio de recursos do governo federal com contrapartida da gestão estadual, para garantir proteção da população que mora em área de risco de deslizamento de barreiras.
“Realizamos um mapeamento completo das áreas de risco e priorizamos as mais críticas. Desenvolvemos os projetos necessários e garantimos os recursos para executar intervenções estruturadoras. Os investimentos que estamos anunciando hoje (4), em parceria com o PAC, representam o maior aporte da história para obras de encostas em Jaboatão dos Guararapes. São ações que vão beneficiar famílias, trazendo segurança, tranquilidade e prevenindo tragédias como as que marcaram Monte Verde em 2022”, ressaltou a governadora Raquel Lyra.
As obras abrangem 7.120,61 metros quadrados e incluem técnicas de contenção como solo grampeado, muro em pedra argamassada, tela argamassada, reforço superficial dos maciços e execução de sistemas de drenagem adequados, contemplando também medidas de proteção vegetal e controle de erosão.
O secretário executivo de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Francisco Sena, detalhou os investimentos realizados. “Serão mais de 5 mil pessoas beneficiadas aqui no município. Essas quatro localidades representam a segunda grande obra de encosta que a gente faz aqui em Jaboatão. A gente fez Jardim Monte Verde, a obra está com mais de 90% de execução, e agora a gente vai para esta, iniciando e terminando até meados do ano que vem”, explicou o executivo.
O principal critério para a seleção das quatro áreas contempladas foi o fato de estarem localizadas em setores classificados com graus de risco “Alto” e “Muito Alto”. São locais que registram histórico de instabilidade dos taludes e alta suscetibilidade a deslizamentos durante períodos de chuvas intensas.
De acordo com o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, os investimentos realizados pelo Governo de Pernambuco têm garantido avanços importantes para o município. “A nossa cidade tem sido muito bem atendida pelo Estado. São ações como o Mães de Pernambuco, as creches, as cozinhas comunitárias e as obras estruturadoras em Jardim Monte Verde. Como prefeito, o meu sentimento é de gratidão”, afirmou o gestor municipal.
Representando os moradores que serão beneficiados, Sândalo Mário, de 51 anos, residente do bairro Engenho Velho, falou sobre a importância das obras para a população. "Só quem mora em área de risco sabe o que é uma noite mal dormida, esperando que o dia clareie para poder conseguir dormir. Essa é uma obra que vai beneficiar famílias, evitar tragédias, evitar que famílias percam sua vida, como já aconteceu lá no Monte Verde e como a gente já viu acontecer em outras localidades”, comentou o morador.
Presente na cerimônia, o deputado estadual Joel da Harpa destacou os investimentos realizados pelo Governo do Estado. “Esses anúncios são extremamente importantes para que a gente tenha uma cidade ainda melhor para a população”, afirmou. Já o também deputado estadual Nino de Enoque ressaltou que as obras vão trazer desenvolvimento para o município. “É um investimento que há mais de 25 anos era desejado”, frisou.