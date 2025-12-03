fechar
Cena Política | Análise

Busca de Raquel Lyra por "pessoa física" Lula configura o tabuleiro de 2026

A governadora deve apostar na neutralidade pessoal de Lula para enfrentar um PT fechado com o PSB e tentar ocupar espaço onde o lulismo é mais forte.

Por Igor Maciel Publicado em 03/12/2025 às 20:00
A governadora Raquel Lyra e o presidente Lula em evento na Refinaria Abreu e Lima
A governadora Raquel Lyra e o presidente Lula em evento na Refinaria Abreu e Lima - Yacy Ribeiro/Secom

Clique aqui e escute a matéria

Muito se engana quem acredita que a governadora Raquel Lyra (PSD), com os movimentos durante a vista de Lula (PT) está buscando apoio do PT para a sua candidatura à reeleição em 2026. Esse barco, convenhamos, já partiu. O PT ficará com o PSB na campanha. E essa realidade tem diversos fatores que precisam ser reconhecidos. João Campos (PSB) trabalhou bem a articulação de bastidor, indo às instâncias partidárias em Brasília e viabilizando a continuidade da parceria que hoje tem o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) como ponta de lança. Campos soube usar a posição de presidente nacional do seu partido para aproximar as duas siglas sem deixar muita alternativa para a provável adversária no ano que vem. O acordo com o PT coloca Lula no palanque socialista. E Lula deve ter, com pouca margem para dúvidas, uma votação expressiva em seu estado.

Existe algo, entretanto, que precisa ser lembrado em relação a essa força lulista imensa em Pernambuco: o PT depende de Lula, mas Lula não depende do PT. É aí que entra a estratégia de Raquel e a base de todo o discurso que ela utilizou durante a visita presidencial em que dividiu o palco com João Campos.

O encontro foi marcado por um gesto inequívoco da governadora, que abriu sua participação destacando que não estava em campanha. Esse tipo de afirmação costuma marcar exatamente o contrário e evidencia como a disputa por 2026 já domina o ambiente. A melhor forma de pedir votos é dizer que não está pedindo votos.

A governadora tenta se posicionar na cena com protagonismo e preparo, mirando um objetivo específico que não passa pelo Partido dos Trabalhadores e sim pela dimensão pessoal do presidente. O objetivo de Raquel, como bem pontuou o professor Adriano Oliveira em entrevista ao Passando a Limpo, da Rádio Jornal, é a neutralidade lulista para 2026. Porque Lula é importante na campanha e o PT nem tanto.

Disputa simbólica

A leitura imediata da cena reforça que Raquel Lyra e João Campos já competem pelo mesmo eleitorado e pela mesma conexão simbólica com o líder petista. João Campos leva vantagem estrutural por liderar o PSB, partido que ocupa a vice-presidência da República e convive organicamente com o PT. A volta de João no avião presidencial e seu histórico de declarações públicas consolidam essa afinidade. Essa relação institucional fortalece o prefeito como aliado natural lulista.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Pessoa física

A governadora, por sua vez, opera em outra chave. Seu movimento é captar algo mais sutil do que alianças partidárias. Raquel busca a "pessoa física" Lula. Ela já entendeu que a força política do presidente em Pernambuco supera a estrutura do PT. Lula acumula índices eleitorais que podem chegar a setenta por cento, segundo pesquisas locais e análises de especialistas. Esse capital simbólico é determinante. Mas basta tirar Lula da equação para ver o PT definhar. E se o PT estiver com João, mas Lula não se empenhar tanto para pedir que os eleitores votem nele?

É uma possibilidade. E pode mudar o jogo.

Neutralidade disputada

A disputa pela postura pública de Lula se tornará o eixo central. Raquel Lyra sabe que não terá como pedir votos diretamente no primeiro turno e também compreende que o PT estará formalmente alinhado ao PSB. A neutralidade pessoal de Lula pode atenuar essa desvantagem. Esse gesto, caso aconteça, teria impacto real sobre a dinâmica eleitoral porque seria interpretado como uma espécie de sinal verde não verbal ao eleitor lulista que nutre simpatia pela governadora.

E tem um detalhe que precisa ser levado em consideração. Para um candidato como Lula naquela que deve ser a última eleição presidencial de sua vida, ter o maior número de votos da história em Pernambuco, seu estado natal, é um componente importante para a biografia.

Sendo assim, por qual motivo Lula vai brigar com um dos polos regionais se pode ter o apoio (oficial e extraoficial) dos dois?

O cenário segue aberto e sujeito às viradas que a política produz quando interesses nacionais e regionais se cruzam. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas o tabuleiro começou a se desenhar assim. E o fluxo do jogo parece sólido.

Leia também

Arquivo Público celebra 80 anos de história
SOCIEDADE

Arquivo Público celebra 80 anos de história
Flávio Ricco: Dispensa do Geraldo Luís é uma mancha na história do SBT
Canal 1

Flávio Ricco: Dispensa do Geraldo Luís é uma mancha na história do SBT

Compartilhe

Tags