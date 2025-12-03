Jarbas Vasconcelos é celebrado pelos 40 anos da vitória histórica de 1985 em evento no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Encontro reuniu aliados, ex-colaboradores e lideranças para lembrar primeira eleição direta da redemocratização na capital e legado político de Jarbas

O ex-governador e ex-senador Jarbas Vasconcelos foi homenageado, na noite desta quarta-feira (3), pelos 40 anos de sua vitória na eleição de 1985 para prefeito do Recife, a primeira disputa eleitoral direta na capital após o fim da ditadura militar.

O evento, realizado no "Debate", escritório político fundado por Jarbas na Ilha do Leite, reuniu antigos colaboradores, aliados históricos e figuras centrais da reconstrução democrática em Pernambuco, com muitos protagonistas da campanha que marcou o início da redemocratização no Recife.

Com o mote “Esse cara é a cara da democracia”, a celebração teve caráter memorial e emocional. Jarbas, hoje afastado da vida pública, não discursou, mas recebeu cumprimentos e posou para fotos com amigos, ex-secretários, parlamentares e lideranças de diferentes campos políticos, reunidos para relembrar o processo eleitoral que redefiniu a política pernambucana.

A eleição de 1985, vencida por Jarbas, é considerada um marco em Pernambuco. Jarbas, historicamente ligado ao PMDB - partido o qual ajudou a fundar -, precisou se candidatar pelo PSB de Miguel Arraes, após disputa interna que levou o PMDB a optar pela candidatura de Sérgio Murilo, sob influência de Sérgio Guerra.

O único discurso da noite foi do ex-secretário e ex-vereador João Braga, coordenador da campanha de 1985. Emocionado, relembrou episódios e bastidores que levaram à vitória de Jarbas, destacando o ambiente político tenso da redemocratização e a construção de uma frente ampla em defesa das liberdades democráticas.

Jarbas Filho: "Um dia muito especial, de muita emoção"

O deputado estadual Jarbas Filho (MDB) ressaltou a importância o evento, destacando o simbolismo da data e o papel central do pai na transição democrática.

“Hoje é um dia muito especial, um dia de muita emoção, porque são 40 anos da redemocratização do país e essa eleição do Recife foi histórica não só para a cidade, mas para o Brasil. Foi uma eleição simbólica, difícil, e meu pai foi um dos protagonistas ao lado de homens e mulheres que contribuíram muito para que a gente chegasse ao episódio da redemocratização”, afirmou.

Ele ressaltou que a campanha de 1985 uniu setores de esquerda, centro e diferentes correntes democráticas, todas empenhadas em romper o ciclo autoritário e reconstruir o ambiente de liberdades.

“Esse posicionamento tem que ser lembrado aos mais jovens, aos que não viveram um período sombrio em que você saía de casa com medo, sem liberdade de expressão, sem participação popular”, disse.

Jarbas Filho também comentou como o legado do pai influencia sua própria trajetória política.

“Sempre vou defender com muita honra e orgulho, carregando esse nome com firmeza e vibração, conectado com os valores que aprendi com ele. Ele sempre foi de poucas palavras, mas seus posicionamentos me deram muitas lições.”

Lideranças destacam legado de gestão de Jarbas: "Uma referência"

A homenagem também reuniu nomes de diferentes espectros políticos, reforçando o caráter transversal do legado de Jarbas.

O senador Fernando Dueire (MDB), secretário de Jarbas no Governo de Pernambuco e sucessor dele no Senado, afirmou que Jarbas foi "um farol" na política pernambucana e brasileira, destacando a criação das prefeituras de bairro, mecanismo de participação popular implementado em sua primeira gestão no Recife.

"Jarbas liderou esse processo. Fez uma gestão vitoriosa e depois outra tão boa quanto. Como governador, fez uma gestão redentora. Ele é referência", disse.

A vice-governadora Priscila Krause (PSD) destacou a capacidade de diálogo e união de Jarbas, e apontou que o mote do evento traduz a trajetória do ex-governador de Pernambuco.

“Jarbas Vasconcelos sempre fez o bom combate, soube dialogar e unir os diferentes em nome da democracia. Seu legado permanece vivo e é uma bússola num país marcado pela polarização.”

Já o deputado estadual e ex-prefeito do Recife João Paulo (PT) resgatou convívio histórico e parcerias institucionais com Jarbas, apesar das disputas eleitorais e diferenças ideológicas.

"Admirava Jarbas ainda no combate à ditadura. [...] Tivemos parcerias importantes quando ele era governador e eu prefeito, como obras de saneamento integrado, intervenções nos morros e projetos estratégicos para o Recife e Olinda", afirmou.

Um registro de memória política

O encontro no “Debate” teve o caráter de reencontro geracional e reafirmação de valores democráticos. O espaço, fundado em 1985 (mesmo ano da eleição) também completa quatro décadas em 2025, permanecendo como um ponto de referência da trajetória política de Jarbas.

Aos 40 anos da vitória que abriu caminho para três gestões na prefeitura e duas no Governo de Pernambuco, Jarbas Vasconcelos segue sendo um dos nomes mais influentes da história política do Estado, lembrado por aliados e adversários como símbolo de compromisso com a democracia.

“Num momento em que o País vive de polarização, é necessário a gente deixar que essa história fique viva. Que esses exemplos fiquem vivos e que Jarbas Vasconcelos seja sempre uma referência, um canhão de luz, uma bússola dentro da política brasileira”, afirmou Priscila Krause.