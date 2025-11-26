João Campos aparece à frente de Raquel Lyra em pesquisa de intenção de voto da CNN

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em um cenário espontâneo, o prefeito do Recife foi mencionado por 18% dos entrevistados, enquanto que a governadora de Pernambuco por 16%

Em pesquisa da CNN de intenção de voto para o governo de Pernambuco para a eleição de 2026, realizada pelo instituto Alfa Inteligência, o prefeito do Recife, João Campos (PSB), aparece à frente da governadora do Estado, Raquel Lyra (PSD). O levantamento, divulgado nesta quarta-feira (26), foi realizado presencialmente com 1.200 cidadãos sendo entrevistados, de 16 anos ou mais em todo o estado, abrangendo um total de 56 cidades nas 5 mesorregiões.

De acordo com a pesquisa, em um cenário espontâneo (quando o entrevistador não cita os nomes dos candidatos), João Campos obteve 18% das intenções de votos, seguido por Raquel Lyra, com 16%. Já o ex-prefeito de Petrolina, Miguel Coelho (União), foi citado apenas por 1% dos entrevistados.

Ainda segundo o levantamento num cenário espontâneo, outros nomes citados somam 2%. Já 6% dos entrevistados não mencionaram nenhum potencial candidato, enquanto que 57% não souberam ou não responderam ao questionamento.

Lembrando que as entrevistas foram realizadas entre os dias 17 e 21 de novembro, com a pesquisa tendo uma margem de erro de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos - sendo o nível de confiança 95%.