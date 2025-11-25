Governo Raquel Lyra rejeita acordo sobre PEC das Emendas e tensão com Alepe aumenta

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Deputados afirmam houve consenso na reunião que tratou da PEC 30; Acordo foi rejeitado pelo Governo, que quer aprovar empréstimo ainda em 2025

Clique aqui e escute a matéria

A relação entre o governo Raquel Lyra e a Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) voltou a sofrer um abalo nesta terça-feira (25), depois que um acordo construído entre deputados estaduais, Procuradoria da Alepe e o secretário da Casa Civil, Túlio Vilaça, em torno da PEC 30 (a chamada PEC das Emendas) não avançou.

Parlamentares afirmam que houve consenso entre os mais de 20 deputados presentes na reunião, mas que o acordo foi rejeitado pelo Palácio do Campo das Princesas.

No encontro entre deputados e procuradores da Alepe - alinhado na última segunda-feira (24) com anuência da Casa Civil, foi definido que apenas três pontos da PEC 30 seriam votados imediatamente, por meio de um substitutivo. As demais mudanças, seriam discutidas com mais calma, referentes à PEC 31 e o PLC 3578.

No entanto, segundo deputados, poucas horas após o acordo, veio a informação de que o governo havia rejeitado a deliberação da reunião, voltando a defender a priorização do projeto que autoriza o empréstimo de R$ 1,7 bilhão solicitado pelo Executivo, atrelando a aprovação do crédito ao destravamento da pauta.

Com o entendimento desfeito, a sessão plenária desta terça-feira foi, mais uma vez, esvaziada pela bancada governista, conforme estratégia adotada pela base do governo Raquel Lyra na Casa. Consequentemente, a pauta do dia foi retirada e a sessão encerrada, por falta de quórum.

Oposição critica Casa Civil por recuo após acordo: "Sem autonomia"

A mudança de posição causou indignação entre parte dos parlamentares e foi duramente criticada pelo líder da oposição, deputado Cayo Albino (PSB).

Em nota, o pessebista lamentou o recuo, apontando que o movimento é "rotineiro", e afirmou que Túlio Vilaça está "sem autonomia".

"Sem autonomia, o secretário da Casa Civil volta atrás em mais um acordo. (...) O sentimento entre os parlamentares é de que nada do que é apalavrado no Palácio do Campo das Princesas pode ser considerado de fato um compromisso", escreveu.

"A tentativa de intromissão da governadora, por meio do seu secretário, em assuntos que dizem respeito exclusivamente ao Parlamento, mostra-se completamente desarrazoada e não será tolerada", completou Cayo.

Nos bastidores da Alepe, parlamentares afirmam que, apesar das críticas à Túlio Vilaça, a decisão de desfazer o entendimento partiu da própria governadora, o que acentuou o clima de desconfiança que já vinha marcando as últimas semanas.

Líder do governo Raquel Lyra diz que negociações seguem abertas: "Estamos tratando de uma proposição complexa"

Do lado governista, o discurso é de que as negociações seguem abertas e que o debate segue sendo realizado junto ao Palácio do Campo das Princesas.

A líder do governo, deputada Socorro Pimentel (União Brasil), afirmou que as tratativas continuam. Socorro esteve na reunião com a procuradoria e levou o resultado do encontro para o Palácio, após consenso pela votação dos três pontos da PEC 30, que foi posteriormente rejeitado pela gestão estadual.

“A matéria segue em discussão, estamos debatendo entre os deputados e também junto ao Palácio, para que possamos chegar a um consenso. Estamos tratando de uma proposição complexa, que merece a atenção e participação de todos”, disse.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC