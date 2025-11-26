Humberto e Miguel despontam como favoritos ao Senado em Pernambuco em pesquisa de intenção de voto da CNN
Em todos os cenários que estiveram inseridos no levantamento, o senador do PT e o ex-prefeito de Petrolina apareceram com maior percentual
Dois nomes despontam como favoritos nas pesquisa de intenção de voto para o Senado em Pernambuco. De acordo com o levantamento encomendado pela CNN e realizado pelo instituto Alfa Inteligência, Humberto Costa (PT) e Miguel Coelho (União) surgem à frente de outros postulantes na disputa pelas duas vagas em Brasília.
A pesquisa foi realizada entre os dias 17 e 21 de novembro, com 1.200 cidadãos de 16 anos ou mais sendo entrevistados em todo o estado, abrangendo um total de 56 cidades nas 5 mesorregiões. O levantamento tem uma margem de erro de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos - sendo o nível de confiança 95%.
Como nas eleições de 2026 para o Senado serão eleitos dois candidatos, a pesquisa foi realizada dentro de três cenários de possíveis nomes que devem concorrer ao cargo por seus partidos. E, em todos que estiveram inseridos, Humberto Costa e Miguel Coelho apareceram com maior percentual.
No primeiro cenário da pesquisa estimulada - quando são citados os nomes dos candidatos -, Humberto Costa obteve 27% das intenções de votos, Miguel Coelho (26%), Anderson Ferreira, (PL, 13%), Jô Cavalcanti (PSOL, 11%), Fernando Dueire (MDB, 2%), nenhum deles (42%) e não sabe/não respondeu (30%).
Já no segundo cenário com a presença de outros nomes: Humberto Costa (26%) das intenções de votos, Eduardo da Fonte (PP, 18%), Anderson Ferreira, (PL, 14%), Jô Cavalcanti (PSOL, 14%), Silvio Costa Filho (Republicanos, 12%), nenhum deles (42%) e não sabe/não respondeu (25%).
Num último cenário apresentado: Humberto Costa seguiu na ponta com 28% das intenções de votos, Miguel Coelho (26%), Armando Monteiro, (Podemos, 16%), Jô Cavalcanti (PSOL, 14%), Fernando Dueire (MDB, 2%), nenhum deles (40%) e não sabe/não respondeu (27%).
Pesquisa espontânea
Na pesquisa espontânea, quando o entrevistador não aponta nomes de candidatos, surgiram outros nomes, como o ex-ministro de Bolsonaro, Gilson Machado (PL); e a ex-deputada federal Marília Arraes (Solidariedade), que já teve a sua pré-candidatura confirmada pelo partido.
Apesar de ainda não ter sido confirmado, Marília Arraes deve ser uma das candidatas pela chapa do seu primo, o prefeito do Recife João Campos, que disputará o governo de Pernambuco.