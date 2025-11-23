Evangélico agredido em vigília bolsonarista faz exame no IML

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Ismael Lopes, um dos coordenadores nacionais da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, afirmou que passa bem e 'teve poucos machucados'

Na noite deste sábado (22), um dos coordenadores nacionais da Frente de Evangélicos pelo Estado de Direito, Ismael Lopes, foi agredido durante vigília em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, preso preventivamente, no condomínio onde ele cumpria prisão domiciliar em Brasília.

Nas redes sociais, Ismael diz que realizou exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e que está bem, "na medida do possível" e que teve poucos machucados.

Ismael foi ao local e tentou discursar para apoiadores do réu, mas foi hostilizado. Em vídeo divulgado nas redes, pessoas chegam a gritar para deixá-lo ir embora, que se trata "de uma armadilha". Mesmo assim, apoiadores empurram Ismael e o derrubam no chão.

Depois do ocorrido, ele deu uma declaração à imprensa: "Eu vim para cá em uma iniciativa de tentar fazer uma fala baseada na palavra de Deus para acabar com essa instrumentalização da fé cristã que eles fazem", diz.

"Dizendo, em nome de Deus, defendendo gente que atentou contra a nação, que atentou contra o estado democrático de direito", acrescentou.

A vigília foi citada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes como um dos motivos para a prisão preventiva de Bolsonaro.

O encontro para rezar pelo ex-presidente havia sido convocado pelas redes sociais. Na madrugada antes do encontro, foi detectada a violação da tornozeleira eletrônica usada por Bolsonaro.

Diante disso, Moraes identificou um eventual risco de tentativa de fuga e solicitou a prisão preventiva. A vigília se manteve e apoiares foram ao local combinado.

Em nota, a Polícia Militar do Distrito Federal informou que as partes envolvidas foram conduzidas à delegacia para registro da ocorrência e que o policiamento foi reforçado no local para garantir a segurança dos presentes.