Moraes autoriza visita de Michelle Bolsonaro ao ex-presidente na Polícia Federal

Visita dos filhos do ex-presidente não pode ser feita ainda neste domingo, sob o argumento de que defesa não especificou nome dos visitantes

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou visita da ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, ao marido Jair Bolsonaro (PL), neste domingo (23).

A visita de Michelle pode ser realizada entre 15h e 17h. A ex-primeira-dama estava em evento do PL no Ceará quando Bolsonaro foi preso e voltou para Brasília.

Bolsonaro está preso preventivamente desde o último sábado (22) na carceragem da Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília.

Moraes também autorizou a visita dos filhos do ex-presidente, mas negou que isso fosse feito ainda neste domingo, sob o argumento de que a defesa não especificou o nome dos visitantes, medida necessária para cadastramento e liberação na PF. O ministro solicitou complemento do pedido.

O ministro do STF havia determinado acesso a atendimento médico em tempo integral a Bolsonaro, além de advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos.

O ex-presidente será submetido a audiência de custódia por videoconferência neste domingo, às 12h. O STF não divulgará as imagens da conversa, que será conduzida por um juiz auxiliar do gabinete de Moraes.

A prisão preventiva do ex-presidente tem caráter cautelar e teve como motivações risco de fuga e obstrução de medidas judiciais, como violação da tornozeleira eletrônica.