João Campos minimiza ofensiva de Raquel Lyra sobre prefeitos para 2026: "Zero definidor de eleição"

Prefeito do Recife afirmou que quantidade de prefeitos não definem eleição; João também alfinetou base governista na Alepe, após críticas à sua gestão

O prefeito do Recife e presidente nacional do PSB, João Campos, enviou um recado direto à estratégia de articulação política da governadora Raquel Lyra (PSD) visando as eleições de 2026, e dando novos sinais de uma disputa polarizada pelo Palácio do Campo das Princesas no pleito estadual.

Em entrevista ao programa Folha Política, da Rádio Folha, nesta quarta-feira (19), João minimizou o impacto da migração de gestores municipais para a base governista durante o ano, classificando o apoio de prefeitos como "zero definidor de resultado eleitoral" na disputa pelo Governo do Estado.

Para sustentar o argumento, João recorreu à história política de Pernambuco, lembrando da derrota de seu avô, Miguel Arraes, em 1998, que contava com o apoio de mais de 120 prefeitos, e a vitória de Eduardo Campos em 2006, eleito com o suporte de apenas cerca de 13 a 15 gestores. O prefeito citou, inclusive, o cenário da própria Raquel Lyra, que venceu a eleição de 2022 com um número reduzido de apoios municipais.

Segundo a análise do socialista, o prefeito funciona como um "medidor de voto" para deputado, mas se "desobriga" na transferência de votos para governador, o que torna essa contabilidade de apoios pouco decisiva para a chapa majoritária.

"O principal indicador de força (do prefeito) é quantos votos ele dá ao deputado. Isso já faz com que ele se desobrigue um pouco da votação que pode ter para o governo", analisou João.

Alvo na Alepe, João Campos dá recado para base de Raquel Lyra

Nas últimas semanas, o prefeito do Recife foi alvo de críticas de deputados da base governista na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe). João Campos devolveu as críticas com uma alfinetada no grupo político que apoia o governo Raquel Lyra na Casa.

"Eu, sinceramente, se eu fosse essas pessoas [deputados da base], eu estava cuidando de ajudar o Governo do Estado, de trabalhar mais para Pernambuco (...) Eu não perco tempo com isso", disse.

Em meio à mais uma semana de embate entre Legislativo e Executivo, João destacou a boa relação com o presidente da Alepe, o deputado Álvaro Porto (PSDB), enfatizando que Porto tem "autonomia de tomar decisões", por liderar a Casa Legislativa.

"Ele é o presidente de um poder. Então, é preciso ter respeito ao presidente de qualquer poder. E um presidente de poder tem autonomia de tomar decisões, de fazer", enfatizou.



"Desarmar o palanque" e Lula como exemplo de diálogo com adversários

Ao abordar a necessidade de integração em áreas sensíveis, como a segurança pública no Centro do Recife e o planejamento de grandes eventos, João Campos expandiu a discussão para a governança geral.

O prefeito defendeu que as disputas eleitorais não devem contaminar a gestão administrativa, afirmando que sua orientação interna é para que a equipe municipal busque o diálogo técnico com as forças estaduais e outros órgãos, sem fazer "jogo pequeno".

João enfatizou a necessidade de maturidade institucional para garantir as entregas à população.

"Não se governa em cima de palanque político, você precisa governar desarmando o palanque de fato", pontuou.

Segundo João, quando essa separação ocorre, a energia política deixa de atrapalhar e passa a ajudar na execução.

Como contraponto positivo de conduta republicana, o prefeito citou o presidente Lula, destacando que o governo federal, através do PAC, libera recursos e mantém diálogo aberto tanto com governadores de oposição quanto com prefeitos não alinhados, sugerindo que esse modelo deveria ser replicado em outras esferas.

"Tem muita gente da política que não faz isso, que não trata o adversário com correção, que não sabe separar a pauta da eleição da pauta eleitoral", comparou, defendendo uma postura de colaboração independentemente das cores partidárias.