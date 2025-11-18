Presidente e vice da Câmara de Ipojuca são detidos em Boa Viagem após operação policial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Parlamentares foram abordados ao saírem do Mix Mateus de Boa Viagem; ação apura supostos desvios de recursos de emendas impositivas.

O presidente da Câmara dos Vereadores de Ipojuca, Flávio do Cartório (PSD), e o primeiro secretário da Casa, Professor Eduardo (PSD), foram detidos por policiais do Grupo de Operações Especiais (GOE). A ação ocorreu ao final da tarde desta terça-feira (18), no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife.

Os parlamentares foram abordados quando saíam do mercado Mix Mateus, localizado na Rua Padre Carapuceiro. Os vereadores foram encaminhados para prestar depoimento na Central de Plantões da Capital (Ceplanc), em Campo Grande, na Zona Norte do Recife.

Investigação de desvios

A detenção é um desdobramento de uma investigação policial que apura desvios de recursos provenientes de emendas parlamentares de Ipojuca.

Outros quatro suspeitos já haviam sido presos pela operação anteriormente. Entre esses, estava o empresário Gilberto Claudino da Silva Júnior, investigado pela Polícia Civil como um dos líderes do esquema.

Dono da Faculdade Novo Horizonte (razão social Instituto Nacional de Ensino, Sociedade e Pesquisa - Inesp), apontada pela polícia como uma das empresas beneficiadas com repasse milionário de verbas, Gilberto foi preso no dia 5 de novembro, após ter se entregado à polícia.

Segundo as investigações, as verbas recebidas pelo Inesp eram repassadas pelo Instituto de Gestão de Políticas do Nordeste (IGPN), principal beneficiário das emendas.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, nove vereadores autorizaram o pagamento de mais de R$ 6 milhões em menos de um ano, sem que a entidade tivesse capacidade para gerir os contratos que previam a oferta de cursos na área de saúde.

"O IGPN contratou uma faculdade de Ipojuca, mas os cursos não foram realizados. Um detalhe que também chama a atenção é que o imóvel onde funciona a faculdade foi adquirido pela Câmara de Vereadores de Ipojuca", disse o delegado Ney Luiz Rodrigues, em coletiva de imprensa realizada ainda em outubro.

Já em outra coletiva realizada no dia 3 de novembro, o mesmo delegado havia afirmado que o presidente e vice da Câmara Municipal de Ipojuca eram ligados a um dos empresários suspeitos que estavam foragidos.

Na operação, duas advogadas à frente de outra associação localizada em Caruaru, no Agreste do Estado, foram presas. Outra mulher, funcionária da Inesp, também. Três suspeitos seguem foragidos.

PSD se pronuncia

O Partido Social Democrático (PSD), sigla que representa os vereadores presos, emitiu uma nota oficial sobre o ocorrido.

"O PSD de Pernambuco informa que vai acompanhar as investigações referentes à prisão do presidente da Câmara de Vereadores de Ipojuca, Flávio do Cartório, e do seu vice, Professor Eduardo, ambos filiados ao partido. Assim que o processo legal for concluído, adotaremos as medidas cabíveis", diz o comunicado.

