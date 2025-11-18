Álvaro Porto rebate crítica de presidente da Fiepe e ataca governo estadual

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Presidente da Alepe sugere que empresariado cobre 'a responsável pela letargia administrativa do Estado', ao invés de censurar a PEC que dobra emendas

Clique aqui e escute a matéria

Após as críticas feitas pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco (Fiepe), Bruno Veloso, à PEC que dobra o valor das emendas parlamentares da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), afirmando que tal iniciativa poderia comprometer a capacidade de investimento do governo estadual nos próximos anos, o presidente da Alepe, o deputado Álvaro Porto (PSDB), negou que a medida trará um impacto econômico e fiscal negativo para o Estado.

"Gostaríamos de lembrar que as entidades de classe, levadas por narrativas que não encontram assento na realidade dos fatos, têm sido utilizadas para criticar e, até mesmo, de maneira nada recomendável, tentar interferir e desmerecer a atividade legislativa - algo com o qual não podemos conviver e que jamais toleraremos. Esclarecemos, portanto, que, neste momento, a Assembleia Legislativa concentra-se tão somente em adequar as normas estaduais que disciplinam a destinação e o pagamento das emendas parlamentares ao que preconiza a legislação federal, inclusive em decorrência de decisões do Supremo Tribunal Federal", declarou Álvaro Porto.

A nova Proposta de Emenda à Constituição (PEC), que aumenta o valor das emendas parlamentares impositivas a partir de 2027, foi aprovada nesta terça-feira (18) na Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ) da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), mas ainda não tem data definida para ser levada à votação no plenário.

Ainda segundo o presidente da Alepe, os parlamentares da Casa Legislativa contribuem diretamente para as obras e ações estruturantes definidas pelo governo de Pernambuco.

"Imbuídos também do propósito de transformar o nosso Estado em um canteiro de obras estruturadoras, lembramos que esta Casa já aprovou, nesta Legislatura, mais de R$ 11 bilhões em operações de crédito a serem contratadas pelo Poder Executivo, dos quais apenas R$ 2,8 bilhões efetivamente ingressaram nos cofres públicos. Diferentemente de narrativas infundadas, os dados acima apontam para quem deve ser, de fato, o objeto das cobranças e da preocupação de Vossas Senhorias", disparou Álvaro Porto, em crítica direta ao governo de Raquel Lyra (PSD).

Por fim, o deputado estadual voltou a reprovar o governo estadual e abriu as portas do diálogo com a Fiepe. "Sugerimos, portanto, que concentrem esforços e energia naquela que é, efetivamente, a responsável pela letargia administrativa na qual o Estado se encontra, impedindo os investimentos necessários para o crescimento econômico de Pernambuco. Nos colocamos à disposição para debater e acolher qualquer tema de interesse dos empresários e da sociedade pernambucana" finalizou.