fechar
Política | Notícia

STF divulga resultado dos primeiros recursos de Bolsonaro no caso da trama golpista

Documento confirma rejeição unânime dos primeiros recursos no caso da trama golpista e abre caminho para publicação do acórdão

Por Estadão Conteúdo Publicado em 17/11/2025 às 9:08
O ex-presidente Jair Bolsonaro
O ex-presidente Jair Bolsonaro - WILTON JUNIOR

Clique aqui e escute a matéria

O Supremo Tribunal Federal (STF) publicou, nesta segunda-feira (17), a ata do julgamento dos recursos apresentados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e por outros seis réus condenados no processo que apura a trama golpista.

No documento, a Corte registra formalmente o resultado: todos os quatro ministros da Primeira Turma votaram pela rejeição dos embargos de declaração. A publicação do acórdão deve ocorrer nos próximos dias.

A ata funciona como a certidão do julgamento, registrando apenas o resultado final dos votos. Já o acórdão reúne o relatório do processo, as fundamentações dos ministros e oficializa a decisão.

Somente após sua publicação passa a correr novamente o prazo para novos recursos por parte das defesas.

O julgamento dos primeiros embargos terminou na última sexta-feira (14), no plenário virtual, com rejeição unânime.

Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado contra o patrimônio da União.

Outros sete réus também foram condenados pelos mesmos delitos.

Próximos passos

Com a publicação do acórdão, inicia-se, no dia seguinte, o prazo de cinco dias para que as defesas apresentem novos recursos.

Caso algum dos sete réus decida não recorrer novamente, ocorre o trânsito em julgado, ou seja, o encerramento definitivo do processo, possibilitando a execução imediata da pena.

No caso de Bolsonaro, porém, a expectativa é de que a defesa apresente novo recurso. Os embargos infringentes poderiam levar o caso a um novo julgamento, mas para isso seria necessário que ao menos dois ministros tivessem votado pela absolvição na Primeira Turma – condição não atendida.

Apenas o ministro Luiz Fux divergiu parcialmente a favor do ex-presidente.

Mesmo sem chance de reforma da condenação, o novo recurso tende apenas a postergar o início do cumprimento da pena.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

Quando deve ocorrer a prisão?

Conforme revelou o Estadão, o cenário mais provável é que Jair Bolsonaro seja levado para a Penitenciária da Papuda, em Brasília.

A previsão é que isso ocorra entre o fim de novembro e o início de dezembro, dependendo do calendário de publicações e da apresentação dos recursos.

Apesar do ritmo acelerado conduzido pelo relator, ministro Alexandre de Moraes, os prazos processuais previstos em lei precisam ser respeitados.

A defesa ainda tem direito a apresentar novo recurso, o que deve atrasar alguns dias o início da execução penal.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

STF decide que recreio integra jornada de trabalho de professores
JORNADA DE TRABALHO

STF decide que recreio integra jornada de trabalho de professores
STF torna Eduardo Bolsonaro réu por coação no processo do pai; decisão foi unânime
UNANIMIDADE

STF torna Eduardo Bolsonaro réu por coação no processo do pai; decisão foi unânime

Compartilhe

Tags