fechar
Política | Notícia

Eduardo Bolsonaro reage à análise de denúncia no STF e acusa Corte de 'gambiarra jurídica'

Eduardo Bolsonaro criticou o fato de o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes ter determinado sua intimação por edital

Por Estadão Conteúdo Publicado em 14/11/2025 às 16:53
Eduardo Bolsonaro (PL-SP)
Eduardo Bolsonaro (PL-SP) - Marcelo Camargo/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) afirmou que considera uma "gambiarra jurídica" se for instaurada uma ação pelo Supremo Tribunal Federal (STF) contra ele. A Corte começou a analisar nesta sexta-feira, 14, a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por suposta coação no curso das investigações e obstrução do processo que apura a trama golpista. O julgamento do recebimento da denúncia termina no próximo dia 25.

"Essa gambiarra jurídica é só a tentativa do tribunal de me tornar inelegível a todo custo. Já fizeram isso com o meu pai e, agora, querem fazer o mesmo comigo", declarou o parlamentar à CNN Brasil.

Eduardo Bolsonaro também criticou o fato de o ministro Alexandre de Moraes ter determinado sua intimação por edital. Segundo ele, por estar residindo nos Estados Unidos, em endereço conhecido, o procedimento deveria ocorrer por meio de carta rogatória, e não por edital.

Por seguir esse entendimento, o deputado disse que não indicou um advogado para representá-lo. Até o momento, quem atua em sua defesa é a Defensoria Pública da União (DPU).

"Estou aguardando a citação na forma da lei e sob as proteções constitucionais da jurisdição na qual me encontro. Qualquer ação que não siga esse rito legal padecerá de nulidade insolúvel", afirmou.

DENÚNCIA

Durante plenário virtual, o ministro-relator Alexandre de Moraes, foi o primeiro a votar e defendeu a abertura de ação penal contra o parlamentar. Ele foi acompanhado pelo ministro Flávio Dino. Ainda restam os votos dos ministros Cristiano Zanin e Cármen Lúcia.

Para Moraes, a denúncia apresentou "indícios suficientes e razoáveis de autoria" e evidência a "gravidade" das ameaças feitas por Eduardo Bolsonaro a autoridades brasileiras, "notadamente aos ministros do Supremo Tribunal Federal".

O ministro ressaltou que a "estratégia de coação" foi amplamente divulgada nas redes sociais do deputado. Ele também considerou que a "grave ameaça" se concretizou na articulação de sanções do governo dos Estados Unidos ao Brasil, como aumento de tarifas de exportação, suspensão de vistos de autoridades e a aplicação de medidas previstas na Lei Magnitsky.

Segundo Moraes, o deputado atuou em defesa de interesses particulares e buscou "criar ambiente de intimidação sobre as autoridades responsáveis pelo julgamento" do ex-presidente Jair Bolsonaro e sobre discussões a respeito de uma possível anistia para os crimes do 8 de Janeiro.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Moraes autoriza visita de Tarcísio, Caiado, Castro e Derrite a Bolsonaro; veja a lista
ENCONTROS

Moraes autoriza visita de Tarcísio, Caiado, Castro e Derrite a Bolsonaro; veja a lista
Moraes manda RJ preservar vídeos e enviar laudos e fotos de operação
RIO DE JANEIRO

Moraes manda RJ preservar vídeos e enviar laudos e fotos de operação

Compartilhe

Tags