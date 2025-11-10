COP30: Ministério da Justiça e Prefeitura do Recife anunciam parceria contra crimes ambientais
Acordo firmado na COP30 permitirá o uso de imagens de alta resolução da Polícia Federal para combater desmatamento e crimes ambientais na capital
Clique aqui e escute a matéria
A Prefeitura do Recife e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) firmaram, nesta segunda-feira (10), uma parceria para reforçar o monitoramento de áreas verdes na capital pernambucana. O acordo foi selado durante a COP30, em Belém (PA), em reunião entre o prefeito João Campos (PSB) e o ministro Ricardo Lewandowski.
A iniciativa prevê a adesão do município ao programa Brasil Mais, do Governo Federal. Com isso, o Recife passará a ter acesso a imagens de satélite de alta resolução utilizadas pela Polícia Federal (PF), sem custos.
Atualmente, a prefeitura utiliza imagens da Nasa, com atualização a cada 15 dias e resolução de dez metros. Com o novo sistema, o monitoramento será diário, com resolução de até cinco metros.
A tecnologia permitirá a emissão de alertas automáticos para crimes como desmatamento, queimadas e ocupações irregulares.
Tolerância zero
Segundo João Campos, a medida fortalecerá a fiscalização, especialmente na Bacia do Rio Tejipió, área prioritária de preservação. "Nós temos trabalhado firme para cuidar e preservar a natureza", disse o prefeito, ao afirmar estar fazendo o maior programa de macrodrenagem da história do Recife.
"Essas ações só podem ser completas se acontecerem junto com a fiscalização”, completou.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
A parceria integra o programa "Nenhum Verde a Menos", anunciado na COP30, que foca na proteção da Bacia do Tejipió com monitoramento e resposta rápida a ilícitos ambientais.
O ministro Ricardo Lewandowski destacou a integração entre os entes federativos. “O programa Brasil Mais demonstra como a tecnologia pode fortalecer a proteção ambiental em todo o país, integrando órgãos federais, estaduais e municipais”, disse.
Ações em curso
A Prefeitura do Recife também criou a Secretaria Executiva de Controle Ambiental e Fiscalização (Secaf) para coordenar as ações na área.
Paralelamente, o programa ProMorar Recife investe R$ 500 milhões em obras de macrodrenagem na Bacia do Tejipió, incluindo a criação de parques alagáveis e reservatórios de contenção de cheias.