COP30: Ministério da Justiça e Prefeitura do Recife anunciam parceria contra crimes ambientais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Acordo firmado na COP30 permitirá o uso de imagens de alta resolução da Polícia Federal para combater desmatamento e crimes ambientais na capital

Clique aqui e escute a matéria

A Prefeitura do Recife e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) firmaram, nesta segunda-feira (10), uma parceria para reforçar o monitoramento de áreas verdes na capital pernambucana. O acordo foi selado durante a COP30, em Belém (PA), em reunião entre o prefeito João Campos (PSB) e o ministro Ricardo Lewandowski.

A iniciativa prevê a adesão do município ao programa Brasil Mais, do Governo Federal. Com isso, o Recife passará a ter acesso a imagens de satélite de alta resolução utilizadas pela Polícia Federal (PF), sem custos.

Atualmente, a prefeitura utiliza imagens da Nasa, com atualização a cada 15 dias e resolução de dez metros. Com o novo sistema, o monitoramento será diário, com resolução de até cinco metros.

A tecnologia permitirá a emissão de alertas automáticos para crimes como desmatamento, queimadas e ocupações irregulares.

Tolerância zero

Segundo João Campos, a medida fortalecerá a fiscalização, especialmente na Bacia do Rio Tejipió, área prioritária de preservação. "Nós temos trabalhado firme para cuidar e preservar a natureza", disse o prefeito, ao afirmar estar fazendo o maior programa de macrodrenagem da história do Recife.

"Essas ações só podem ser completas se acontecerem junto com a fiscalização”, completou.

A parceria integra o programa "Nenhum Verde a Menos", anunciado na COP30, que foca na proteção da Bacia do Tejipió com monitoramento e resposta rápida a ilícitos ambientais.

O ministro Ricardo Lewandowski destacou a integração entre os entes federativos. “O programa Brasil Mais demonstra como a tecnologia pode fortalecer a proteção ambiental em todo o país, integrando órgãos federais, estaduais e municipais”, disse.

Ações em curso

A Prefeitura do Recife também criou a Secretaria Executiva de Controle Ambiental e Fiscalização (Secaf) para coordenar as ações na área.

Paralelamente, o programa ProMorar Recife investe R$ 500 milhões em obras de macrodrenagem na Bacia do Tejipió, incluindo a criação de parques alagáveis e reservatórios de contenção de cheias.