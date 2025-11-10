Delegações de Pernambuco chegam à COP30 como símbolos dos desafios climáticos do país

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Raquel Lyra será a única governadora brasileira a participar da 13ª Reunião Anual de Alto Nível de Caring for Climate, que reúne líderes globais

Clique aqui e escute a matéria

Pernambuco está no centro das discussões sobre mudanças climáticas no Brasil. O estado é um dos mais vulneráveis aos efeitos do aquecimento global e tem sido citado em relatórios nacionais e internacionais — inclusive nos estudos do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) — como um retrato das contradições entre riqueza natural, desigualdade social e riscos ambientais. A governadora Raquel Lyra e o prefeito do Recife, João Campos, participam da Conferência.

Diante desse cenário, Pernambuco chega à COP30 com legitimidade e urgência. Além da presença do governo estadual e da Prefeitura do Recife, o estado leva ao evento um conjunto de experiências de adaptação e mitigação que começam a transformar o território — como parques alagáveis, jardins filtrantes, soluções baseadas na natureza e planos municipais de resiliência.

No mapa da crise climática, o território pernambucano concentra quase todos os sintomas. A capital, Recife, é considerada a cidade brasileira mais ameaçada pela elevação do nível do mar e a 16ª mais vulnerável do mundo, segundo estudos da ONU e do IPCC. No interior, a desertificação avança sobre o Sertão, enquanto o Litoral e a Zona da Mata enfrentam chuvas cada vez mais intensas, que frequentemente resultam em enchentes e deslizamentos em áreas de encosta e comunidades vulneráveis.

Raquel Lyra na Conferência

O primeiro dia de compromissos da governadora em Belém é nesta terça-feira (11), liderando a comitiva pernambucana em encontros para discutir transição ecológica, atração de investimentos sustentáveis e fortalecimento de parcerias internacionais.

Em sua primeira agenda, Raquel participa do painel “Powershoring no Nordeste do Brasil: como acelerar investimentos sustentáveis e a cadeia industrial de baixo carbono”, ao lado de governadores nordestinos e especialistas internacionais. Em seguida, inaugurou o Espaço do Consórcio Nordeste, que funcionará como ponto de articulação regional durante toda a conferência.

“A COP30 é uma oportunidade para reafirmar o protagonismo de Pernambuco nas pautas climáticas e mostrar que nosso Estado está comprometido em unir crescimento econômico, sustentabilidade e compromisso social. Chegamos a Belém para fortalecer relações com o mundo, com o olhar voltado para a transição energética e a construção de parcerias que tragam investimentos concretos para o povo pernambucano”, afirmou a governadora.

A agenda da gestora segue intensa. Ainda nesta terça, Raquel será recebida pela Rainha da Dinamarca, Mary Donaldson, e se reunirá com representantes de empresas parceiras dinamarquesas, como a European Energy e a Maersk, para tratar de cooperação em energia limpa e descarbonização do transporte marítimo em Suape.

Na quarta-feira (12), Raquel será a única governadora brasileira a participar da 13ª Reunião Anual de Alto Nível de Caring for Climate, que reúne líderes globais e executivos de grandes empresas para discutir ação climática, transição energética e investimentos sustentáveis.

Iniciativas e soluções

Mas Pernambuco também se destaca no enfrentamento da crise climática e na mobilização social. No Recife, o programa Jovens no Clima, da Prefeitura do Recife, levou à conferência a maior delegação municipal do país. São 36 jovens entre 18 e 29 anos que desenvolveram projetos socioambientais em comunidades periféricas. O grupo, apoiado pela Bloomberg Philanthropies, participa de painéis na Zona Verde da conferência e em espaços de diálogo com ministérios, universidades e coletivos indígenas e urbanos.

“É preciso reconhecer a potência criativa da juventude recifense na construção de soluções sustentáveis. São jovens da periferia que agora estarão num evento de alcance global”, destaca o secretário de Direitos Humanos e Juventude do Recife, Marco Aurélio Filho.

Agenda cheia



A agenda dos recifenses na COP30 será intensa. Na tarde da segunda-feira (10), na Zona Verde, no Pavilhão Governo Federal, o grupo acompanhou o painel “Jovens no Clima: as juventudes do Recife no centro do debate e ação climática”, com palestras da Ministra dos Direitos Humanos e da Cidadania do Brasil, Macaé Evaristo; do prefeito do Recife, João Campos; da diretora executiva do Delibera Brasil, Marisa Villi; da representante da Comunicação Ambiental, Alice Xucuru; e de dois representantes dos coletivos de jovens beneficiados pelo programa. O mediador foi o secretário de Direitos Humanos e Juventude.

Já na manhã desta terça (11), os jovens estarão na COP do Povo, na Casa do Povo, onde apresentarão o painel “Jovens no Clima Recife: da lama do território para o mundo”. No mesmo dia, à tarde, será a vez do Pavilhão do Círculo dos Povos com o painel "Jovens no Clima Recife 2025: A experiência de jovens indígenas da periferia do Recife na gestão de projetos sustentáveis".

Combate a crimes ambientais

No primeiro dia de compromissos na COP30,o prefeito do Recife, João Campos, firmou uma parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública para fortalecer o monitoramento de áreas verdes e o combate a crimes ambientais.

O acordo integra o programa Brasil Mais, do Governo Federal, que oferece gratuitamente a estados e municípios imagens de satélite de alta resolução utilizadas pela Polícia Federal (PF) em ações de fiscalização e inteligência ambiental.

O termo de cooperação técnica foi assinado em Belém, durante uma reunião bilateral entre o prefeito João Campos e o ministro Ricardo Lewandowski, e marca um passo importante na ampliação das ferramentas tecnológicas voltadas à proteção ambiental no Recife.

JC na COP30

O Jornal do Commercio estará em Belém a partir desta quarta-feira (13) para acompanhar de perto a COP30. O veículo mostrará como Pernambuco e o Recife se inserem nas negociações internacionais, os bastidores dos painéis, as propostas regionais e as conexões entre clima, economia e justiça social.

Mais do que registrar, o JC quer traduzir o que a conferência significa para o futuro do Nordeste — uma região que, entre secas e enchentes, se tornou o verdadeiro laboratório climático do Brasil.



