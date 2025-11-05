fechar
Política | Notícia

Carlos Veras e Augusto Coutinho são reconduzidos à coordenação da bancada pernambucana no Congresso Nacional

Reunião realizada nesta quarta-feira (5) com a presença de deputados e senadores pernambucanos reconduziu os parlamentares à coordenação da bancada

Por Pedro Beija Publicado em 05/11/2025 às 20:01
Os deputados federais Augusto Coutinho (Republicanos) e Carlos Veras (PT) foram reconduzidos pelos parlamentares pernambucanos para a coordenação da bancada do Estado no Congresso Nacional
Os deputados federais Augusto Coutinho (Republicanos) e Carlos Veras (PT) foram reconduzidos pelos parlamentares pernambucanos para a coordenação da bancada do Estado no Congresso Nacional - Divulgação

A bancada federal de Pernambuco no Congresso Nacional reconduziu, por consenso, os deputados Carlos Veras (PT-PE) e Augusto Coutinho (Republicanos-PE) à coordenação da bancada do estado, em reunião realizada nesta quarta-feira (5), em Brasília.

Coutinho e Veras, que já encabeçavam a coordenação da bancada, seguirão nas funções até o fim de 2026.

A bancada de Pernambuco no Congresso Nacional conta com 27 parlamentares, sendo 24 deputados e três senadores.

Para o deputado Carlos Veras, que também exerce o cargo de Primeiro-Secretário da Câmara dos Deputados, a recondução “reforça o trabalho coletivo e a importância de manter uma bancada unida, atuando em defesa do desenvolvimento de Pernambuco”.

Já Augusto Coutinho apontou que a bancada pernambucana é "tradicionalmente muito unida" e celebrou a recondução.

"A Bancada de Pernambuco, que é tradicionalmente uma bancada muito unida, optou por nossa recondução, o que nos deixa felizes e motivados para trabalhar ainda mais pelas grandes realizações para o nosso estado", ressaltou Augusto.

