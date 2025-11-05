fechar
Política | Notícia

Raquel Lyra defende papel dos governos para avanço da justiça climática em evento pré-COP30

Governadora participou de painéis ao lado de ministros e líderes globais, destacando o papel dos governos locais na ação climática

Por JC Publicado em 05/11/2025 às 19:20
Governadora Raquel Lyra participou do Local Climate Action Summit, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (5)
Governadora Raquel Lyra participou do Local Climate Action Summit, no Rio de Janeiro, nesta quarta-feira (5) - Arquimedes Santos/Governo de Pernambuco

A governadora Raquel Lyra participou, nesta quarta-feira (5), de eventos preparatórios para a COP30 no Rio de Janeiro, onde reforçou o papel decisivo dos governos locais para o avanço da justiça climática e social. A gestora integrou painéis que reuniram líderes globais e locais para discutir políticas públicas climáticas, antecedendo a conferência principal, que começa na próxima segunda-feira (10), em Belém (PA).

Nos encontros, a governadora destacou a estratégia de posicionar o estado no cenário internacional, focando em pautas como a transição energética.

"Participamos de eventos da programação da pré-COP30, no Rio de Janeiro, colocando Pernambuco no mapa do mundo, falando sobre transição energética e justiça climática", afirmou Raquel Lyra.

"Debatemos sobre como aproveitar essa janela de oportunidades de investimentos do mundo inteiro, ao mesmo tempo em que cuidamos das pessoas", completou.

Durante o Local Climate Action Summit, Raquel Lyra compôs o painel sobre o "Impacto Crítico da Diplomacia Subnacional", que fez parte da plenária de fechamento do Local Leaders Fórum. O debate centralizou-se na necessidade de ação conjunta entre cidades, estados e governos nacionais para o progresso climático.

O evento contou com a presença de autoridades de peso, como a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, e o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho.

Também estiveram presentes líderes locais pernambucanos, como o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Mano Medeiros, além de figuras internacionais, incluindo Kate Gallego, prefeita de Phoenix (EUA), e Katrin Stjernfledt Jammeh, prefeita de Malmö (Suécia).

No início da manhã, a governadora de Pernambuco integrou a Plenária Internacional de Prefeitas sobre soluções urbanas. O encontro, promovido pela Frente Nacional dos Prefeitos e Prefeitas (FNP), contou com a presença da ministra das Mulheres, Márcia Lopes.

Na ocasião, gestoras de diversas cidades brasileiras debateram ações prioritárias para os próximos 12 meses. O objetivo principal foi discutir mecanismos para liberar os recursos necessários para que os municípios possam enfrentar os impactos das mudanças climáticas.

Pernambuco esteve representado na plenária com a presença da prefeita de Olinda, Mirella Almeida, que se somou às prefeitas Francineti Carvalho (Abaetetuba-TO), Margarida Salomão (Juiz de Fora-MG), Darnele Pereira (Rio Grande-RS), e as secretárias da cidade do Rio de Janeiro, Joyce Trindade (Mulher) e Tainá de Paula (Meio Ambiente e Clima).

