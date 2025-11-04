PSDB e PRD firmam aliança para disputar vagas na Alepe em 2026

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Anúncio foi feito nesta terça-feira (4) pelos presidentes estaduais das legendas, o deputado Álvaro Porto e o prefeito de São Caetano, Josafá Almeida

O PSDB e o PRD de Pernambuco oficializaram uma aliança política e vão formar uma chapa conjunta de candidatos a deputado estadual para as eleições de 2026.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (3) pelo presidente estadual do PSDB e também presidente da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), deputado Álvaro Porto, e pelo presidente estadual do PRD, Josafá Almeida, prefeito de São Caetano, no Agreste.

Atualmente, o PSDB tem quatro deputados estaduais, e o PRD, dois. Recentemente, as duas siglas ganharam um novo deputado, cada, oriundos da manobra do PSB para a oposição obter maioria na CPI da Publicidade.

Segundo Álvaro Porto, o entendimento entre as siglas é fruto de afinidades políticas e de um processo de diálogo entre os dirigentes.

"Essa parceria é resultado de diálogo e confiança mútua. Acreditamos que, juntos, iremos construir uma chapa ainda mais competitiva e atrativa, trazendo nomes qualificados e comprometidos com o futuro de Pernambuco”, afirmou o parlamentar.

Josafá Almeida destacou que a aliança representa um novo momento político para o estado. “A construção dessa chapa conjunta é um passo importante para garantir representatividade e renovar os quadros da política pernambucana, sem abrir mão da experiência e da coerência que sempre marcaram nossas trajetórias”, declarou.

As conversas sobre a formação da chapa continuam. Com o acordo já confirmado, a expectativa é de que novas adesões ocorram nas próximas semanas. “Estamos trabalhando para que a chapa seja composta por representantes de todas as regiões do Estado”, disse Álvaro Porto.