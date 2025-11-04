Câmara do Recife aprova apelo à Raquel Lyra por passe livre nos dias do Enem

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Requerimento aprovado pelos vereadores solicita a garantia de gratuidade no transporte público para todos os candidatos, além de reforço na frota

Clique aqui e escute a matéria

A Câmara Municipal do Recife aprovou, em reunião plenária nesta terça-feira (4), o Requerimento número 11530/2025, de autoria da vereadora Liana Cirne (PT), que direciona apelo à governadora Raquel Lyra (PSD) pela concessão de gratuidade no transporte público para os candidatos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), durante os dias 9 e 16 de novembro, datas da realização das provas.

Além da garantia de tarifa zero para os candidatos, o requerimento pede o reforço na frota de ônibus que atende a Região Metropolitana do Recife nos dias de realização do Enem.

A reportagem do JC buscou contato com o Governo do Estado para saber se a gestão estadual possui planos para o transporte público nos dias do Enem, mas até o fechamento desta matéria não obteve retorno.

Na tribuna da Câmara, Liana defendeu que o alto custo do transporte público se configura como um obstáculo real e direto para milhares de candidatos, especialmente para aqueles residentes em bairros periféricos e mais distantes. Segundo a parlamentar, o valor da passagem "pesa no bolso" e acaba impactando a taxa de abstenção.

O requerimento também enfatiza a necessidade de estender o benefício da gratuidade a todos os candidatos. A vereadora Liana Cirne destacou que, historicamente, estudantes já contam com o benefício da passagem estudantil durante o ano letivo.

"O Enem é, sem dúvida, uma revolução no acesso ao ensino superior do Brasil e a democratização do ensino no país. Mas, para ter acesso ao Enem, é necessário se deslocar," disse Cirne, argumentando que muitos não têm condições de custear o deslocamento.

Liana lembrou que, em 2024, o governo estadual liberou a gratuidade apenas para alunos da rede estadual. A vereadora defendeu que é necessário "ampliar para todos os candidatos, inclusive pessoas desempregadas que veem na educação uma oportunidade de recomeço."

Outro ponto levantado foi a necessidade de comunicação prévia. A vereadora ressaltou que decisões tardias, como a de 2024, que ocorrem muito próximas à data da prova, geram "insegurança e afetam o emocional de quem já está ansioso pela avaliação."

A iniciativa recebeu apoio e foi debatida por outras parlamentares. A vereadora Jô Cavalcanti (PSOL) manifestou que o transporte público gratuito nos dias do Enem é uma medida de inclusão que "incluiria a população mais vulnerável nesse processo."

A vereadora Kari Santos (PT) complementou, afirmando que o acesso à educação superior é um "sonho" que, muitas vezes, é "perdido pela falta de oportunidade" devido à incapacidade dos candidatos de custearem a passagem.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC