Francisco Bandeira de Mello é eleito o novo presidente do TJPE
Desembargador foi eleito por aclamação e sucederá Ricardo Paes Barreto no biênio 2026-2028; nova Mesa Diretora tomará posse em fevereiro
O desembargador Francisco Bandeira de Mello foi eleito o novo presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) para o biênio 2026-2028. A escolha ocorreu por aclamação durante a sessão do Tribunal Pleno desta segunda-feira (3).
O magistrado, que atualmente ocupa a Corregedoria-Geral da Justiça, sucederá o atual presidente Ricardo Paes Barreto. A posse da nova cúpula diretiva está marcada para fevereiro de 2026.
Nova Mesa Diretora
A eleição desta segunda-feira também definiu a composição completa da nova Mesa Diretora do TJPE para o próximo biênio.
Confira como fica a Mesa Diretora para o biênio 2026-2028:
- Presidente: Francisco Bandeira de Mello;
- 1º Vice-Presidente: Alberto Nogueira Virgínio;
- 2º Vice-Presidente: Fausto de Castro Campos;
- Corregedor-Geral da Justiça: Alexandre Guedes Alcoforado Assunção.
Conheça o novo presidente do TJPE
Nascido no Recife, em 1965, Francisco José dos Anjos Bandeira de Mello formou-se bacharel pela Faculdade de Direito do Recife (UFPE) em 1988.
Antes de ingressar na magistratura, teve carreira na administração pública e na advocacia. Atuou como Procurador do Tribunal de Contas do Estado (Ministério Público Especial) e, posteriormente, como Procurador do Estado por 13 anos.
Na Procuradoria Geral do Estado (PGE), chefiou o Centro de Estudos Jurídicos e a Procuradoria do Contencioso Cível, além de atuar na Procuradoria de Apoio Jurídico ao Governador. Durante esse período, também exerceu a advocacia particular na área cível.
Ingressou no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) em 2 de agosto de 2006, pela vaga do quinto constitucional destinada à advocacia.
Dentro do TJPE, presidiu a Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno por dois mandatos (2008-2012) e foi Diretor-Geral da Escola Judicial de Pernambuco (Esmape) no biênio 2022-2023. Atualmente, ocupa o cargo de Corregedor-Geral da Justiça na gestão 2024-2026.