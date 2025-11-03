fechar
Política | Notícia

TJPE define lista tríplice do Quinto Constitucional da OAB-PE

Após definição dos nomes, a lista tríplice será encaminhada para a governadora Raquel Lyra, que escolherá quem irá ocupar a vaga da OAB no Judiciário

Por Pedro Beija Publicado em 03/11/2025 às 17:33 | Atualizado em 03/11/2025 às 17:36
Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) definiu, nesta segunda-feira (3), a lista tríplice do Quinto Constitucional - ACERVO/JC IMAGEM

O Pleno do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) definiu, nesta segunda-feira (3), a lista tríplice dos representantes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) - secção Pernambuco, que poderão ocupar a vaga de desembargador pelo critério do Quinto Constitucional destinado à advocacia.

A lista conta com os nomes de Carlos Gil Rodrigues Filho, Diana Patrícia Lopes Câmara do Espírito Santo e Adriana Caribé Bezerra Cavalcanti. Confira os resultados abaixo:

  • Carlos Gil Rodrigues Filho - 44 votos;
  • Diana Patrícia Lopes Câmara do Espírito Santo - 44 votos;
  • Adriana Caribé Bezerra Cavalcanti - 30 votos.

A lista será levada pelo presidente do TJPE, Ricardo Paes Barreto, ao Palácio do Campo das Princesas, para entregar à governadora Raquel Lyra, que definirá o nome do novo desembargador ou desembargadora do TJPE pelo critério do Quinto Constitucional.

