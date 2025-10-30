Crise no MDB: Justiça suspende eleição de Raul Henry em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Decisão da juíza Bruna Araújo Bastos, da 6ª Vara Cível do TJDFT atendeu pedido de tutela de urgência dos diretórios do MDB de Bodocó e Paulista

*Com informações do Blog Dellas, de Terezinha Nunes

A Justiça determinou, nesta quinta-feira (30), a suspensão, por meio de liminar, nesta quinta-feira (30), do resultado da Convenção Estadual do MDB de Pernambuco, realizada em 24 de maio deste ano, que terminou com a escolha de Raul Henry como presidente estadual da legenda.

A juíza Bruna Araújo Bastos, da 6ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, acatou pedido de tutela de urgência dos diretórios municipais do MDB de Bodocó e Paulista, que alegam a existência de irregularidades na eleição e o descumprimento do estatuto do partido. Em nota, o diretório estadual do MDB afirmou que adotará "todas as medidas cabíveis para reverter essa estranha e surpreendente decisão".

A ação foi movida no Distrito Federal em função da ação ter arrolado não só a direção estadual do partido mas também a nacional que participou do pleito como observadora.

Antes de decidir a juíza explicou que, após tomar conhecimento das posições das direções estadual e nacional da legenda, as defesas das duas não foram suficientes para dirimir as questões levantadas pelos Diretórios Municipais representados, ensejando a necessidade de suspensão dos efeitos da Convenção até que haja decisão final da Justiça sobre o assunto.

De acordo com a decisão, a magistrada entende que há indícios de que normas estatutárias foram desrespeitadas e que o acordo citado pelo MDB Nacional e Estadual, para justificar mudanças no processo, não foi comprovado de forma clara nem contou com a participação de todos os diretórios afetados.

Ainda de acordo com a decisão, ficam suspensas as anotações dos dirigentes eleitos para o Diretório Estadual, a Comissão Executiva, o Conselho Fiscal, o Conselho de Ética e os delegados à convenção nacional. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) serão comunicados da determinação.

Direção estadual fala em decisão "estranha"

Em nota, a direção estadual do MDB defendeu o processo eleitoral realizado, destacando que as regras do pleito seguiram as normas do estatuto do partido e foram aceitas pelas duas chapas que concorreram na eleição interna, com coordenação da diretoria nacional do MDB.

"O próprio candidato da chapa derrotada reconheceu o resultado e afirmou: 'Toda disputa tem um vencedor e um vencido. É a democracia interna do partido'", disse a direção estadual do MDB, em nota, citando frase do deputado estadual Jarbas Filho, após o resultado da eleição, em maio.

A direção estadual também destacou que a decisão suspende os "efeitos da vontade soberana" dos membros do partido, e que tomará "todas as medidas cabíveis para reverter essa estranha e surpreendente decisão".

"É nosso dever lutar para resgatar a verdade, expressa pelo voto direto, livre e democrático dos convencionais do nosso partido", concluiu.

Jarbas Filho celebra decisão

Candidato vencido no pleito do partido realizado em maio, o deputado estadual Jarbas Filho celebrou a decisão, afirmando que esteve preocupado com o processo da convenção "desde o início" e que sempre defendeu que as decisões internas do MDB "precisam seguir o que está no estatuto e garantir espaço e voz para todos os filiados.

"Desde o início, manifestei preocupação com o processo da convenção estadual, que deixou de ouvir lideranças e diretórios municipais legitimamente constituídos. Essa decisão reafirma a importância da legalidade, da transparência e do diálogo dentro do partido", afirmou Jarbas Filho.

Decisão judicial abre novo capítulo da guerra interna do MDB em Pernambuco

A decisão divulgada nesta quinta-feira (30) abre um novo capítulo de uma guerra interna no MDB-PE que se intensificou em 2025, mas que já dura alguns anos e parece estar longe de terminar.

Antes da convenção realizada em maio, Raul Henry e Jarbas Filho protagonizaram uma troca de acusações pública, que evidenciou a divisão no partido, com a reivindicação do legado político do ex-governador e ex-senador Jarbas Vasconcelos.

A ruptura ficou ainda mais latente após o resultado da eleição interna do MDB, com a manifestação pública de Raul em favor do prefeito do Recife João Campos (PSB), posição a qual Jarbas Filho e seu grupo discordam.

“Nós defendemos explicitamente que o nosso partido, que o nosso conjunto político aqui, defende uma aliança com o PSB de Pernambuco, uma aliança que foi de companheirismo, de lealdade, de reciprocidade e de parceria. E nós defendemos explicitamente o nome do prefeito João Campos para governador de Pernambuco”, disse Raul, após o resultado da eleição do MDB, em maio.

"Eu acho lamentável, porque se você perguntar se ele consultou os prefeitos, as lideranças do partido, as bases, você vai ouvir a resposta de que ninguém foi consultado. A gente está em 2025, ele está adiantando um pleito", afirmou Jarbas Filho, também após o resultado do pleito interno do MDB.

Aliado de Jarbas Filho, o senador Fernando Dueire afirmou, em entrevista ao videocast Cena Política, do JC, que a "falta de diálogo" de Henry com o apoio a João Campos e o PSB causaram uma saída "em massa" de lideranças municipais e prefeitos do MDB.

"Nós tínhamos 13 prefeitos, hoje temos cerca de seis. E desses seis, estamos tentando segurar quatro que também estão querendo sair. Não houve conquista, só houve perda. [...] Não é possível que um partido como o MDB, com a história que tem, termine reduzido a esse ponto por causa de interesses locais", disse Dueire.

Outro ponto que reacendeu a guerra interna do MDB foi o envolvimento do partido na manobra dos partidos de oposição na Alepe, capitaneada pelo PSB, em agosto, para viabilizar uma maioria na CPI da Publicidade, que terminou enterrada na Casa.

À época, o MDB recebeu do PSB o deputado Waldemar Borges, que se filiou à sigla e rapidamente foi alçado à condição de líder da bancada, retirando Jarbas Filho do posto. Em setembro, o partido havia decidido rumar para a oposição na Alepe, após reunião da Executiva Estadual, contestada por Jarbas.

Confira na íntegra a nota da direção estadual do MDB de Pernambuco:

"O Diretório Estadual do MDB de Pernambuco foi eleito em uma convenção limpa, transparente e democrática. Todas as regras da disputa seguiram as normas do estatuto do partido e foram aceitas pelas duas chapas envolvidas no pleito, com a coordenação da Direção Nacional do MDB.

O próprio candidato da chapa derrotada reconheceu o resultado e afirmou: “Toda disputa tem um vencedor e um vencido. É a democracia interna do partido.”

Hoje, tomamos conhecimento pela imprensa, de uma decisão judicial que suspende os efeitos da vontade soberana dos convencionais do MDB de Pernambuco, cinco meses após a realização da eleição.

Nossa atitude, assim que formos formalmente notificados, será adotar todas as medidas cabíveis para reverter essa estranha e surpreendente decisão.

É nosso dever lutar para resgatar a verdade, expressa pelo voto direto, livre e democrático dos convencionais do nosso partido.

Direção do MDB de Pernambuco"

Confira na íntegra a nota do deputado estadual Jarbas Filho:

"Recebo essa decisão com serenidade e respeito à Justiça. Sempre defendi que as decisões dentro do MDB precisam seguir o que está no estatuto e garantir espaço e voz para todos os filiados.

Desde o início, manifestei preocupação com o processo da convenção estadual, que deixou de ouvir lideranças e diretórios municipais legitimamente constituídos.

Essa decisão reafirma a importância da legalidade, da transparência e do diálogo dentro do partido.

Jarbas Filho

Deputado estadual pelo MDB"

