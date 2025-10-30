fechar
Justiça suspende resultado da convenção do MDB que escolheu o deputado federal Raul Henry como presidente

Juíza ouviu direções estadual e nacional do MDB e as defesas não foram suficientes para dirimir questões levantadas pelos Diretórios Municipais

Por TEREZINHA NUNES Publicado em 30/10/2025 às 11:05 | Atualizado em 30/10/2025 às 11:06
Raul Henry
Raul Henry - Foto: Reprodução/Facebook Raul Henry

A juíza Bruna Araújo Bastos da 6ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acaba de acatar pedido de tutela de urgência dos diretórios municipais do MDB de Bodocó e Paulista e suspender, via liminar, o resultado da Convenção Estadual do MDB de Pernambuco realizada em 24 de maio de 2025 que terminou com a escolha do deputado federal Raul Henry como presidente estadual da legenda.

Ao pedir a suspensão do resultado alegaram segundo a juíza com vasta documentação não contestada de forma suficiente pelos diretórios estadual e nacional do MDB irregularidades na eleição do Diretório Estadual que violam o estatuto do partido que atentam contra a lisura do pleito.

Antes de decidir a juíza explica que ouviu as direções estadual e nacional da legenda e as defesas das duas não foram suficientes para dirimir as questões levantadas pelos Diretórios Municipais representados ensejando a necessidade de suspensão dos efeitos da Convenção até que haja decisão final da Justiça sobre o assunto em tela.

Feito isso é possível que a Direção Nacional do MDB seja obrigada a decretar intervenção na direção do partido no estado nomeando uma comissão interventora.

A ação foi movida no Distrito Federal em função da ação ter arrolado não só a direção estadual do partido mas também a nacional que participou do pleito como observadora.

