Jarbas Filho cobra que Alepe corrija posição do MDB após decisão judicial
Após decisão judicial que anulou a filiação de Waldemar Borges ao MDB, deputado cobra atualização da posição do partido e prerrogativas de liderança
Clique aqui e escute a matéria
Em discurso na tribuna da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), nesta terça-feira (7), o deputado estadual Jarbas Filho (MDB) voltou a cobrar a Mesa Diretora para que a posição do MDB seja corrigida na Casa, após as decisões judiciais que resultaram na anulação da filiação de Waldemar Borges à legenda e mantiveram Jarbas na liderança da bancada do partido.
O parlamentar destacou que já protocolou ofícios solicitando que o MDB seja formalmente reconhecido como integrante da base governista, em conformidade com decisões judiciais recentes.
"Essa solicitação não é fruto de um capricho individual, mas está amparada em decisões judiciais recentes — decisões que me mantiveram na liderança da bancada e que também definiram a atual composição partidária no âmbito desta Casa", afirmou.
A cobrança ocorre após a Justiça anular a filiação do deputado Waldemar Borges, o que tornou Jarbas Filho representante único da sigla na Alepe. No último dia 24 de setembro, o partido havia decidido rumar para a oposição na Casa, após reunião da Executiva Estadual, contestada por Jarbas.
O parlamentar pediu que a Mesa Diretora atualize inclusive o painel eletrônico do plenário da Casa Joaquim Nabuco, reconhecendo-o como o único deputado filiado ao Movimento Democrático Brasileiro em Pernambuco.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
“Como líder do MDB e único deputado do partido nesta Casa, reitero o pedido para que a Presidência respeite a prerrogativa de líder, como determina o artigo 55 do Regimento Interno da Assembleia”, disse Jarbas Filho durante a sessão.
Disputa interna no MDB-PE é prévia de 2026
O discurso de Jarbas Filho e o recado à Mesa Diretora é mais um capítulo de uma longa disputa interna no MDB, e também uma prévia das disputas eleitorais que se avizinham em Pernambuco.
Jarbas, alinhado politicamente ao grupo da governadora Raquel Lyra (PSDB), diverge da linha defendida pelo presidente estadual do partido, Raul Henry, que apoia publicamente o prefeito do Recife João Campos (PSB) e defende uma aliança com os socialistas.