Jarbas Filho cobra que Alepe corrija posição do MDB após decisão judicial

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após decisão judicial que anulou a filiação de Waldemar Borges ao MDB, deputado cobra atualização da posição do partido e prerrogativas de liderança

Clique aqui e escute a matéria

Em discurso na tribuna da Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), nesta terça-feira (7), o deputado estadual Jarbas Filho (MDB) voltou a cobrar a Mesa Diretora para que a posição do MDB seja corrigida na Casa, após as decisões judiciais que resultaram na anulação da filiação de Waldemar Borges à legenda e mantiveram Jarbas na liderança da bancada do partido.

O parlamentar destacou que já protocolou ofícios solicitando que o MDB seja formalmente reconhecido como integrante da base governista, em conformidade com decisões judiciais recentes.

"Essa solicitação não é fruto de um capricho individual, mas está amparada em decisões judiciais recentes — decisões que me mantiveram na liderança da bancada e que também definiram a atual composição partidária no âmbito desta Casa", afirmou.

A cobrança ocorre após a Justiça anular a filiação do deputado Waldemar Borges, o que tornou Jarbas Filho representante único da sigla na Alepe. No último dia 24 de setembro, o partido havia decidido rumar para a oposição na Casa, após reunião da Executiva Estadual, contestada por Jarbas.

O parlamentar pediu que a Mesa Diretora atualize inclusive o painel eletrônico do plenário da Casa Joaquim Nabuco, reconhecendo-o como o único deputado filiado ao Movimento Democrático Brasileiro em Pernambuco.

“Como líder do MDB e único deputado do partido nesta Casa, reitero o pedido para que a Presidência respeite a prerrogativa de líder, como determina o artigo 55 do Regimento Interno da Assembleia”, disse Jarbas Filho durante a sessão.

Disputa interna no MDB-PE é prévia de 2026

O discurso de Jarbas Filho e o recado à Mesa Diretora é mais um capítulo de uma longa disputa interna no MDB, e também uma prévia das disputas eleitorais que se avizinham em Pernambuco.

Jarbas, alinhado politicamente ao grupo da governadora Raquel Lyra (PSDB), diverge da linha defendida pelo presidente estadual do partido, Raul Henry, que apoia publicamente o prefeito do Recife João Campos (PSB) e defende uma aliança com os socialistas.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC