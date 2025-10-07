fechar
Política | Notícia

Raquel Lyra entra na polêmica das creches após críticas da oposição: "Para quem fala de eleição, eu digo que vou trabalhar"

Governadora rebateu críticas da oposição e afirmou que vai entregar as 60 mil vagas de creche prometidas em campanha, dentro do prazo estipulado

Por Pedro Beija Publicado em 07/10/2025 às 18:55 | Atualizado em 07/10/2025 às 19:04
De acordo com a governadora Raquel Lyra, as 250 creches ser&atilde;o entregues dentro do prazo
De acordo com a governadora Raquel Lyra, as 250 creches serão entregues dentro do prazo - Antônio Cruz/Agência Brasil

Clique aqui e escute a matéria

A governadora Raquel Lyra (PSD) respondeu, nesta terça-feira (7), às críticas de deputados da oposição sobre as creches prometidas em campanha e enfatizou que entregará as 60 mil vagas dentro do prazo

Em entrevista à Rádio Transamérica, Raquel afirmou que "ninguém antes discutia" creches no Estado e disse que é "bom" que o tema está sendo discutido, mesmo em torno da dúvida sobre a possiblidade de entrega.

"Estão discutindo - ou fazendo um desafio - se a gente entrega as 60 mil vagas de creche. Mas não é bom que isso esteja sendo discutido? Quando ninguém antes discutia creche em Pernambuco, a gente agora está querendo ver se entrega ou se não entrega, nós vamos entregar as 60 mil vagas de creche", afirmou.

Leia Também

A resposta da governadora surge um dia após o deputado Antonio Coelho (União Brasil) denunciar, em discurso na Alepe, que a gestão estadual não concluiu nenhuma das creches prometidas em campanha. De acordo com o parlamentar, das 250 unidades, 192 tiveram licitação lançada e apenas 48 possuem ordem de serviço.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

De acordo com a governadora, as 250 creches estão sendo construídas em convênio com prefeituras. 

"São 250 creches sendo construídas no nosso estado. A gente está fazendo convênio com a prefeitura, a gente está entregando emprego para a nossa população em Pernambuco todinho", afirmou a governadora.

A reportagem do JC solicitou na última segunda-feira à gestão estadual os números consolidados sobre as obras e licitações de creches em Pernambuco, mas não obteve retorno até o momento.

"Para quem fala de eleição, eu digo que vou trabalhar", diz Raquel Lyra

Em recado direto aos opositores, a governadora seguiu o tom dado pela base na Alepe, que acusa a oposição de antecipar as eleições de 2026 na Casa. 

Para a governadora, os parlamentares pernambucanos, "independentemente do partido político", tem o "dever de lutar" pela população.

"Para quem fala de eleição, eu digo que eu vou trabalhar. Para quem nos agride e quer fazer a crítica, eu peço para nos ajudar. Porque aquele que tem a responsabilidade de ter o mandato delegado pelo povo de Pernambuco, independentemente do partido político pelo qual ele se elegeu, ele tem o dever de lutar pelo nosso povo", disse.

"Me estranha, muitas vezes, ver as pessoas trabalhando contra. As pessoas torcendo contra", finalizou.

Relembre debate na Alepe

Na sessão plenária da última segunda-feira na Alepe, os parlamentares de oposição protagonizaram uma série de críticas à governadora Raquel Lyra, que se dividiram nos apartes ao pronunciamento do deputado Antonio Coelho (União Brasil), que cobrou da gestão estadual a entrega das 250 creches prometidas em campanha. 

O deputado destacou que o Plano Plurianual (PPA) 2024–2027 do governo prevê a construção de 240 creches - e não 250, como divulgado inicialmente. Ainda de acordo com o parlamentar, em 2024 estavam previstas 40 unidades e mais 10 em 2025, mas sem execução.

Em resposta, a líder do governo na Alepe, Socorro Pimentel (União Brasil), contestou as críticas da oposição, apontando que há creches com obras em andamento em municípios como Serra Talhada, Caruaru, Igarassu e Itamaracá, e que teriam previsão de entrega até dezembro.

"Quando terminar 2026, a governadora será lembrada como a 'Racreche', a governadora da água e da saúde, porque é madeira que cupim não rói", complementou.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Governadora manda PLOA 2026 com pacote de investimentos e sistema para deputado acompanhar tramitação de emendas
Coluna JC Negócios

Governadora manda PLOA 2026 com pacote de investimentos e sistema para deputado acompanhar tramitação de emendas

Na Alepe, oposição cobra Raquel Lyra por vagas de creche; Governistas falam em "antecipação das eleições"
Alepe

Na Alepe, oposição cobra Raquel Lyra por vagas de creche; Governistas falam em "antecipação das eleições"

Compartilhe

Tags