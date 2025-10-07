Raquel Lyra entra na polêmica das creches após críticas da oposição: "Para quem fala de eleição, eu digo que vou trabalhar"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Governadora rebateu críticas da oposição e afirmou que vai entregar as 60 mil vagas de creche prometidas em campanha, dentro do prazo estipulado

A governadora Raquel Lyra (PSD) respondeu, nesta terça-feira (7), às críticas de deputados da oposição sobre as creches prometidas em campanha e enfatizou que entregará as 60 mil vagas dentro do prazo.

Em entrevista à Rádio Transamérica, Raquel afirmou que "ninguém antes discutia" creches no Estado e disse que é "bom" que o tema está sendo discutido, mesmo em torno da dúvida sobre a possiblidade de entrega.

"Estão discutindo - ou fazendo um desafio - se a gente entrega as 60 mil vagas de creche. Mas não é bom que isso esteja sendo discutido? Quando ninguém antes discutia creche em Pernambuco, a gente agora está querendo ver se entrega ou se não entrega, nós vamos entregar as 60 mil vagas de creche", afirmou.

A resposta da governadora surge um dia após o deputado Antonio Coelho (União Brasil) denunciar, em discurso na Alepe, que a gestão estadual não concluiu nenhuma das creches prometidas em campanha. De acordo com o parlamentar, das 250 unidades, 192 tiveram licitação lançada e apenas 48 possuem ordem de serviço.

De acordo com a governadora, as 250 creches estão sendo construídas em convênio com prefeituras.

"São 250 creches sendo construídas no nosso estado. A gente está fazendo convênio com a prefeitura, a gente está entregando emprego para a nossa população em Pernambuco todinho", afirmou a governadora.

A reportagem do JC solicitou na última segunda-feira à gestão estadual os números consolidados sobre as obras e licitações de creches em Pernambuco, mas não obteve retorno até o momento.

"Para quem fala de eleição, eu digo que vou trabalhar", diz Raquel Lyra

Em recado direto aos opositores, a governadora seguiu o tom dado pela base na Alepe, que acusa a oposição de antecipar as eleições de 2026 na Casa.

Para a governadora, os parlamentares pernambucanos, "independentemente do partido político", tem o "dever de lutar" pela população.

"Para quem fala de eleição, eu digo que eu vou trabalhar. Para quem nos agride e quer fazer a crítica, eu peço para nos ajudar. Porque aquele que tem a responsabilidade de ter o mandato delegado pelo povo de Pernambuco, independentemente do partido político pelo qual ele se elegeu, ele tem o dever de lutar pelo nosso povo", disse.

"Me estranha, muitas vezes, ver as pessoas trabalhando contra. As pessoas torcendo contra", finalizou.

Relembre debate na Alepe



Na sessão plenária da última segunda-feira na Alepe, os parlamentares de oposição protagonizaram uma série de críticas à governadora Raquel Lyra, que se dividiram nos apartes ao pronunciamento do deputado Antonio Coelho (União Brasil), que cobrou da gestão estadual a entrega das 250 creches prometidas em campanha.

O deputado destacou que o Plano Plurianual (PPA) 2024–2027 do governo prevê a construção de 240 creches - e não 250, como divulgado inicialmente. Ainda de acordo com o parlamentar, em 2024 estavam previstas 40 unidades e mais 10 em 2025, mas sem execução.

Em resposta, a líder do governo na Alepe, Socorro Pimentel (União Brasil), contestou as críticas da oposição, apontando que há creches com obras em andamento em municípios como Serra Talhada, Caruaru, Igarassu e Itamaracá, e que teriam previsão de entrega até dezembro.

"Quando terminar 2026, a governadora será lembrada como a 'Racreche', a governadora da água e da saúde, porque é madeira que cupim não rói", complementou.

