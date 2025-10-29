Datafolha: João Campos e Raquel Lyra empatam na pesquisa espontânea para Governo de PE

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Governadora e prefeito do Recife registraram 23% de intenções de voto, cada. Raquel leva ligeira vantagem em somatória com votos "não nominais".

Apesar de o prefeito do Recife João Campos (PSB) liderar com folga o cenário estimulado da pesquisa Datafolha com intenções de voto para o governo de Pernambuco em 2026, o levantamento espontâneo divulgado nesta quarta-feira (29) mostra empate numérico entre ele e a governadora Raquel Lyra (PSD).

Quando o eleitor é questionado sobre sua preferência sem a apresentação de uma lista prévia de candidatos, João Campos e Raquel Lyra registraram os mesmos 23%, cada, de intenção de voto.

O levantamento, encomendado pela CBN Recife e CBN Caruaru, também mostra que alguns eleitores citam a governadora e o prefeito por referências, ampliando as intenções de voto.

3% disseram que votariam na "atual governadora", sem citar o nome de Raquel Lyra. Outros 2% mencionaram o "filho de Eduardo Campos", em referência a João Campos.

Na somatória das menções nominais e referenciais, a governadora acumula 26% e leva uma ligeira vantagem de um ponto percentual contra os 25% somados pelo prefeito. O resultado, contudo, permanece em empate técnico dentro da margem de erro, que é de três pontos percentuais.

Ainda na espontânea, o ex-governador Eduardo Campos, pai de João Campos, falecido em 2014, foi citado por 1% dos eleitores. O vereador do Recife, Eduardo Moura (Novo), também foi mencionado.

Também chama a atenção o alto percentual de eleitores que não souberam ou não opinaram (36%) na modalidade espontânea. Veja os números:

João Campos (PSB): 23%

Raquel Lyra (PSD): 23%

Atual governadora (sem citar o nome): 3%

"Filho de Eduardo Campos": 2%

Eduardo Campos: 1%

Eduardo Moura (Novo): 1%

Outras respostas: 5%

Nenhum/Branco/Nulo: 7%

Não sabe: 36%

A pesquisa Datafolha foi a campo entre os dias 21 e 23 de outubro de 2025, e ouviu 1.022 eleitores em 43 municípios pernambucanos. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, dentro de um nível de confiança de 95%.