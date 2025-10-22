Raquel Lyra se reúne com Dilma Rousseff na China e presta contas sobre investimento do Banco do Brics na Compesa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Governadora apresentou à presidente do NDB, Dilma Rousseff, balanço dos investimentos do programa Águas de Pernambuco e segue para agenda na Dinamarca

Clique aqui e escute a matéria

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), se reuniu, nesta quarta-feira (22), com a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), Dilma Rousseff, em Xangai, na China.

O encontro marcou o encerramento da primeira etapa da missão internacional da gestora e teve como pauta principal o acompanhamento do empréstimo de R$ 1,1 bilhão contratado pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) para obras de abastecimento de água e saneamento no Estado.

O financiamento, viabilizado em julho de 2024 por meio de articulação do Governo de Pernambuco com garantias estaduais e federais, está sendo aplicado em obras para ampliação da distribuição de água, projetos de saneamento básico, conclusão de adutoras e na construção de novas estações de tratamento. As ações integram o programa Águas de Pernambuco.

Raquel Lyra apresentou à direção do NDB os avanços alcançados com os recursos e ressaltou a importância da parceria com o banco do Brics para a execução das obras estruturadoras no Estado.

"No encerramento da nossa primeira parte da missão internacional, na China, encontrei com a presidente do NDB, Dilma Rousseff, para discutir sobre os projetos financiados pelo banco, contratados pela Compesa. [...] Tivemos a oportunidade de apresentar os avanços que temos feito nessa área por meio do Águas de Pernambuco. Agradeço a Dilma Rousseff por receber nossa comitiva e contribuir com o avanço de importantes obras em Pernambuco", destacou Raquel Lyra.

Missão internacional segue para a Dinamarca

Após a agenda com Dilma Rousseff, Raquel Lyra segue para a Dinamarca, onde cumprirá compromissos em Copenhague e Sønderborg. No país europeu, a governadora pretende fortalecer parcerias nas áreas de energia, sustentabilidade e logística, além de ampliar o diálogo com empresas interessadas em investir no Porto de Suape e em projetos ligados à nova economia.

A comitiva pernambucana é formada pelos secretários André Teixeira Filho (Mobilidade e Infraestrutura), Guilherme Cavalcanti (Desenvolvimento Econômico) e João Salles (Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais), além das secretárias-executivas Rayane Aguiar (Relações Internacionais) e Daniella Brito (Imprensa).

Saiba como assistir aos Videocasts do JC