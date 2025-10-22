Raquel Lyra se reúne com Dilma Rousseff na China e presta contas sobre investimento do Banco do Brics na Compesa
Governadora apresentou à presidente do NDB, Dilma Rousseff, balanço dos investimentos do programa Águas de Pernambuco e segue para agenda na Dinamarca
Clique aqui e escute a matéria
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), se reuniu, nesta quarta-feira (22), com a presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), Dilma Rousseff, em Xangai, na China.
O encontro marcou o encerramento da primeira etapa da missão internacional da gestora e teve como pauta principal o acompanhamento do empréstimo de R$ 1,1 bilhão contratado pela Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) para obras de abastecimento de água e saneamento no Estado.
O financiamento, viabilizado em julho de 2024 por meio de articulação do Governo de Pernambuco com garantias estaduais e federais, está sendo aplicado em obras para ampliação da distribuição de água, projetos de saneamento básico, conclusão de adutoras e na construção de novas estações de tratamento. As ações integram o programa Águas de Pernambuco.
Raquel Lyra apresentou à direção do NDB os avanços alcançados com os recursos e ressaltou a importância da parceria com o banco do Brics para a execução das obras estruturadoras no Estado.
"No encerramento da nossa primeira parte da missão internacional, na China, encontrei com a presidente do NDB, Dilma Rousseff, para discutir sobre os projetos financiados pelo banco, contratados pela Compesa. [...] Tivemos a oportunidade de apresentar os avanços que temos feito nessa área por meio do Águas de Pernambuco. Agradeço a Dilma Rousseff por receber nossa comitiva e contribuir com o avanço de importantes obras em Pernambuco", destacou Raquel Lyra.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Missão internacional segue para a Dinamarca
Após a agenda com Dilma Rousseff, Raquel Lyra segue para a Dinamarca, onde cumprirá compromissos em Copenhague e Sønderborg. No país europeu, a governadora pretende fortalecer parcerias nas áreas de energia, sustentabilidade e logística, além de ampliar o diálogo com empresas interessadas em investir no Porto de Suape e em projetos ligados à nova economia.
A comitiva pernambucana é formada pelos secretários André Teixeira Filho (Mobilidade e Infraestrutura), Guilherme Cavalcanti (Desenvolvimento Econômico) e João Salles (Assessoria Especial à Governadora e Relações Internacionais), além das secretárias-executivas Rayane Aguiar (Relações Internacionais) e Daniella Brito (Imprensa).