fechar
Política | Notícia

Governo e oposição em busca de entendimento sobre vetos de Raquel Lyra a emendas da LDO 2026

Deputados analisam vetos da governadora Raquel Lyra a emendas feitas pela oposição ao projeto original, mantendo impasse sobre o texto orçamentário

Por Rodrigo Fernandes Publicado em 16/10/2025 às 12:47
Deputados discutem vetos da governadora a emendas apresentadas &agrave; LDO 2026
Deputados discutem vetos da governadora a emendas apresentadas à LDO 2026 - divulgação

Clique aqui e escute a matéria

Governo e oposição vivenciam mais uma diferença na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), agora em torno dos vetos da governadora Raquel Lyra (PSD) a emendas apresentadas pela Casa à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2026.

A LDO 2026 foi aprovada pelos deputados em 18 de agosto, mas antes de sancionar o texto, a governadora Raquel Lyra vetou, em setembro, seis emendas incluídas durante a tramitação. Com isso, o texto voltou ao Legislativo e está sob análise da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça (CCLJ), sob relatoria do oposicionista Waldemar Borges (MDB).

Das seis emendas barradas, quatro foram propostas pelo deputado Antonio Coelho (União Brasil) e duas partiram da Comissão de Finanças, Orçamento e Tributação da Alepe, presidida pelo mesmo parlamentar.

Entre os itens rejeitados, está a divisão das receitas provenientes do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF) com municípios, mudanças nas regras de uso de verba de publicidade institucional, a necessidade de aval da Alepe para firmar convênios e a partilha proporcional entre os municípios dos recursos obtidos com alienações e concessões.

Ao justificar os vetos, a governadora afirmou que as alterações contrariam a Constituição Estadual, a Constituição Federal e entendimentos consolidados pelo Supremo Tribunal Federal.

Discussão sobre vetos

Enquanto a bancada governista tenta manter os vetos às emendas, sob orientação da própria Raquel Lyra, o relator Waldemar Borges (MDB) retirou a discussão da pauta da CCLJ no fim de setembro e já sinalizou que não há previsão para retomar a votação.

Nesta quinta-feira (16), a líder do governo na Alepe, deputada Socorro Pimentel (União Brasil), afirmou em entrevista ao programa Passando a Limpo, da Rádio Jornal, que foi procurada por Waldemar para discutir a situação.

Segundo ela, houve o compromisso de analisar os pontos questionados pelo relator para tentar construir um entendimento.

“Ele me procurou e eu fiquei de me aprofundar nos pontos que ele colocou para que a gente pudesse chegar a um consenso. Conversamos e eu me comprometi a levar as questões ao Palácio do Campo das Princesas ainda hoje, para a então governadora em exercício Priscila Krause (PSD). Acredito que até amanhã [sexta-feira, 17] darei um retorno”, afirmou Socorro.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

A reportagem tentou contato com o deputado Waldemar Borges para comentar a declaração da líder do governo, mas não obteve retorno. Contudo, ele já sinalizou anteriormente que emitirá parecer contrário aos vetos do Executivo, mantendo as emendas.

Embora a CCLJ tenha maioria de oposição — o que indicaria a derrubada dos vetos da governadora —, a base governista ainda pode reverter a decisão e assegurar vitória ao Palácio, já que conta com maioria no plenário da Assembleia, capaz de derrubar o parecer de Waldemar na votação final e aprovar a LDO com os vetos da governadora.

LOA 2026 também está tramitando

O governo de Pernambuco também encaminhou à Alepe, em 3 de outubro, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2026.

A proposta estima um orçamento total de R$ 62,3 bilhões, dos quais R$ 60,4 bilhões compõem o Orçamento Fiscal — formado pelas receitas e despesas da administração direta, indireta e fundações estaduais. Desse montante, R$ 7,5 bilhões estão reservados especificamente para investimentos.

Elaborado pela Secretaria de Planejamento, Gestão e Desenvolvimento Regional (Seplag), o projeto representa um crescimento de 9,9% em relação ao orçamento de 2025 e prevê 27% a mais em recursos destinados a investimentos em comparação com o Orçamento Fiscal vigente.

Na divisão por áreas, o PLOA 2026 reserva R$ 13,2 bilhões para a Saúde, R$ 9,2 para Educação, R$ 5 bilhões para Segurança Pública, R$ 2,4 bilhões para Transporte e R$ 1,4 bilhão para Seneamento.

De acordo com cronograma divulgado pela Assembleia, os deputados têm até o dia 11 de novembro para apresentar emendas à LOA. Os pareceres parciais serão apreciados no dia 25 de novembro, enquanto o parecer final deverá ser discutido até 3 de dezembro.

Agora, os governistas pedem que a oposição acelere a votação da LDO para que a análise da LOA seja realizada, alegando que um projeto depende do outro.

Leia também

Silvio Costa Filho aponta motivação política em decisão de Raquel Lyra sobre obra no aeroporto de Caruaru: 'sabe que estou com João Campos'
OLHO EM 2026

Silvio Costa Filho aponta motivação política em decisão de Raquel Lyra sobre obra no aeroporto de Caruaru: 'sabe que estou com João Campos'
Raquel Lyra assina empréstimo de R$ 1,4 bilhão e dispara contra oposição: 'trabalhem a favor de Pernambuco'
GOVERNO

Raquel Lyra assina empréstimo de R$ 1,4 bilhão e dispara contra oposição: 'trabalhem a favor de Pernambuco'

Compartilhe

Tags