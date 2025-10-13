fechar
Política | Notícia

Projeto CNH Social é aprovado na Câmara do Recife

A iniciativa busca oferecer à população em situação de vulnerabilidade a possibilidade de obter, gratuitamente, a Carteira Nacional de Habilitação

Por JC Publicado em 13/10/2025 às 18:27 | Atualizado em 13/10/2025 às 20:18
Projeto CNH Social é aprovado na Câmara do Recife
Projeto CNH Social é aprovado na Câmara do Recife - Câmara do Recife / divulgação

Clique aqui e escute a matéria

O projeto de lei nº 25/2025, de autoria do Poder Executivo, que institui e disciplina, no âmbito da Administração Direta municipal, o programa CNH Social Recife, foi discutido e aprovado por unanimidade, em primeira e segunda votações, nesta segunda-feira (13), no plenário da Casa de José Mariano. A iniciativa busca ampliar as oportunidades de inclusão produtiva e social, oferecendo à população em situação de vulnerabilidade a possibilidade de obter, gratuitamente, a Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

De acordo com o projeto de lei, serão considerados beneficiários do Programa CNH Social Recife os cidadãos residentes no Recife, inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e que atendam aos critérios de vulnerabilidade social e priorização definidos em edital de chamamento público.

Leia Também

“Todas as vezes que a gente pensa em superação da pobreza, a gente pensa na profissionalização, e carteira de motorista para pobre é uma carteira de trabalho. Enquanto nós, da classe média, temos carteira de trânsito para usarmos os nossos carros para passear e nos locomover para o nosso trabalho, o pobre usa a carteira de habilitação para ter um emprego. É por isso que esse projeto que o prefeito João Campos enviou a esta Casa é um gol de placa, porque é muito caro para ter uma Carteira Nacional de Habilitação”, ressaltou a vereadora Cida Pedrosa (PCdoB).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Líder do PSB na Câmara, Rinaldo Junior comemorou a aprovação da matéria. "Esse é um projeto de lei muito importante para a cidade do Recife. É uma conquista social para quem mais precisa”, destacou o vereador. "Para as pessoas pobres que não têm condições de ter uma CNH, esse projeto de lei foi aprovado e é importante para que todo mundo tenha esse direito”, salientou vereador Luiz Eustáquio (PSB).

Já o vereador Fabiano Ferraz (MDB), reforçou o compromisso da gestão municipal com a inclusão social no Recife. “Eu gostaria de destacar mais uma iniciativa transformadora da Prefeitura do Recife sob a liderança do prefeito João Campos. O Programa CNH Social Recife nasce com o propósito de ajudar milhares de recifenses em situação de vulnerabilidade a conquistarem novas possibilidades de trabalho e autonomia”, pontuou.

Leia também

CNH sem autoescolas: Governo federal detalha as novas regras para tirar a habilitação no Brasil. Proposta está sob consulta
SEGURANÇA VIÁRIA

CNH sem autoescolas: Governo federal detalha as novas regras para tirar a habilitação no Brasil. Proposta está sob consulta
CNH sem autoescolas: Governo federal admite rever proposta e discutir imposição de horas mínimas de aulas práticas para tirar a CNH
TRÂNSITO

CNH sem autoescolas: Governo federal admite rever proposta e discutir imposição de horas mínimas de aulas práticas para tirar a CNH

Compartilhe

Tags