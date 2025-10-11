fechar
Política | Notícia

Prefeitura do Recife lança licitação para construção de ponte que vai ligar Cordeiro a Casa Forte

Nova ligação entre as Zonas Oeste e Norte da capital deverá reduzir até 57% as distâncias em alguns trajetos e até 63% no tempo de viagem

Por JC Publicado em 11/10/2025 às 17:23
Prefeitura do Recife lança licitação para construção de ponte que vai ligar Cordeiro a Casa Forte
Prefeitura do Recife lança licitação para construção de ponte que vai ligar Cordeiro a Casa Forte - Imagens do projeto

A Prefeitura do Recife publicou, no Diário Oficial do Município deste sábado (11), o edital de licitação para a construção da Ponte Cordeiro - Casa Forte e implantação do complexo viário da III Perimetral. O conjunto de obras, que contará com financiamento pela Caixa/FGTS, além de contrapartida municipal, vai criar uma nova alternativa de deslocamento entre as Zonas Oeste e Norte da cidade.

"A nova ponte e a requalificação da lll Perimetral são feitos históricos para o Recife, esperados pela população há mais de 60 anos e que terão um impacto significativo na cidade. Começando pela sua construção, porque será uma ponte estaiada, feita para reduzir os impactos ambientais e a desapropriação dos dois lados do rio", explicou o prefeito João Campos.

"Vamos conectar vias importantes, como as avenidas Rui Barbosa, Rosa e Silva, General San Martin, Caxangá e várias outras, que agora terão mais um corredor de acesso, o que reduzirá o tempo e a distância de deslocamento entre as zonas Oeste e Norte do Recife. Estamos contemplando vários modais também, porque linhas de ônibus passarão pela ponte, assim como calçadas e ciclovias", destacou o gestor municipal.

Com 380 metros de extensão e cerca de 11 metros de altura, o equipamento ligará a Avenida Caxangá à Avenida 17 de Agosto. A obra, fruto de estudos técnicos de mobilidade e tráfego, tem prazo previsto de 38 meses e vai contribuir para reduzir o fluxo de veículos de corredores sobrecarregados. O prefeito João Campos falou, ainda, sobre a elaboração do novo complexo viário da Zona Oeste, que também trará benefícios. "Serão sete quilômetros de extensão, implantação de novas vias e requalificação de outras já existentes e plantio de árvores para garantir a urbanização adequada", pontuou.

Imagens do projeto
Prefeitura do Recife lança licitação para construção de ponte que vai ligar Cordeiro a Casa Forte - Imagens do projeto
Prefeitura do Recife lança licitação para construção de ponte que vai ligar Cordeiro a Casa Forte - Imagens do projeto
Prefeitura do Recife lança licitação para construção de ponte que vai ligar Cordeiro a Casa Forte - Imagens do projeto
Prefeitura do Recife lança licitação para construção de ponte que vai ligar Cordeiro a Casa Forte - Imagens do projeto
Prefeitura do Recife lança licitação para construção de ponte que vai ligar Cordeiro a Casa Forte - Imagens do projeto


O projeto prevê quatro faixas de rolamento, duas em cada sentido, além de ciclovia e calçadas acessíveis, garantindo estrutura para motoristas, pedestres e ciclistas. A construção será coordenada pela Autarquia de Urbanização do Recife (URB).

Complementar à Ponte Engenheiro Jaime Gusmão, inaugurada no ano passado, a Ponte Cordeiro - Casa Forte vai ampliar a integração entre zonas da cidade e ajudar a resolver gargalos históricos de mobilidade. Com o dobro do porte da Jaime Gusmão, ela se consolidará como a maior ponte erguida no Recife nas últimas quatro décadas.

Custo da obra

A construção da estrutura está orçada em R$ 180 milhões, enquanto as intervenções no complexo viário somam R$ 56,4 milhões. No total, o investimento deve beneficiar milhares de recifenses, reduzindo em até 57% as distâncias percorridas em alguns trajetos e em até 63% o tempo de viagem, a exemplo do deslocamento entre a Avenida Dezessete de Agosto e a Avenida San Martin.

O projeto adota o sistema estrutural do tipo “extradorso”, que é uma combinação entre dois modelos de ponte: a estaiada, em que cabos de aço ajudam a sustentar a estrutura, e a em viga. Essa solução permite que a ponte seja mais leve, atravesse o rio sem precisar de apoios dentro da água, preservando a navegabilidade do Capibaribe, e ainda reduza a altura do mastro, garantindo economia e eficiência.

A ligação vai partir do bairro do Cordeiro, pela Avenida Professor Estevão Francisco da Costa, e, ao chegar em Casa Forte, se dividirá em dois acessos: um pela Rua Dona Olegarinha e outro pela Rua Jorge Gomes de Sá, ao lado do Parque Santana. Essa bifurcação foi pensada para melhorar a distribuição do tráfego na região.

O projeto também prevê obras no complexo viário da III Perimetral. Serão requalificadas 17 vias do entorno, totalizando 7,3 km de extensão, incluindo 2 km que hoje não são pavimentados. As intervenções contemplam melhorias de drenagem, iluminação pública, calçadas acessíveis, paisagismo, urbanização, implantação de ciclofaixa de 1,2 km, recuperação da Praça Flor de Santana e modernização de 13 abrigos de ônibus.

