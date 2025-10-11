Recife recebe novo financiamento internacional para requalificação urbana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Recursos do FICOL 2 darão continuidade ao projeto VUCO, requalificando o centro do Recife com foco em mobilidade, segurança e inclusão social

Durante a Missão da Delegação de Nantes, realizada entre os dias 13 e 18 de outubro, será assinado o financiamento do projeto FICOL 2, que prevê um investimento de cerca de 2,5 milhões de euros (equivalente a mais de R$ 15 milhões) em ações de reabilitação urbana, inclusão social e transição ecológica no centro histórico do Recife.

O novo financiamento internacional será viabilizado pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), por meio do programa FICOL (Facilidade de Financiamento das Coletividades Territoriais Francesas).

O recurso, segundo informações da Prefeitura do Recife, dará continuidade às ações iniciadas com o projeto VUCO – Viver o Urbano Caminhando e Ocupando, que requalificou trechos do centro, entre a Praça do Diário e o Pátio de São Pedro, com foco em mobilidade, segurança e inclusão social.

Pavilhão Francês e Rec’n’Play 2025

Durante a passagem da comitiva francesa, será inaugurado o Pavilhão Francês, espaço cultural instalado no Pátio de São Pedro, que integra o festival Rec’n’Play 2025, oferecendo programações culturais e gastronômicas abertas ao público.

O pavilhão, dedicado à Temporada Cruzada Brasil-França, terá a presença do embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, do cônsul-geral Serge Gas e de uma delegação de Nantes. A iniciativa, fruto de parceria entre o Consulado Geral da França no Recife e a Prefeitura, foi financiada por edital do Institut Français, com investimento de 23 mil euros, somando-se a mais de R$ 500 mil aplicados pelo governo francês em diversas ações no evento.

Projetado por Martin Duplantier, ex-presidente da Arquitetura e Maîtres d’Ouvrage (AMO) e curador associado da Bienal de Veneza 2025, o pavilhão traz o tema “Viver Com / Living With”, propondo uma reflexão sobre a convivência da arquitetura com contextos desafiadores, como patrimônio, meio ambiente e zonas de conflito.

Missão oficial e intercâmbio técnico

A Missão de Nantes no Recife tem caráter institucional, técnico e político, reunindo autoridades, gestores e especialistas das duas cidades para acompanhar o início da execução do projeto, trocar experiências sobre reabilitação de áreas centrais e fortalecer o diálogo sobre políticas públicas urbanas inovadoras.

Durante a programação, a comitiva francesa terá reuniões com secretarias e órgãos municipais, como Transformação Digital, Ciência e Tecnologia; Mulher; Turismo e Lazer; Desenvolvimento Econômico; Gabinete do Centro do Recife; Gabinete de Inovação Urbana, além de entidades como Porto Digital, ARIES (Agência Recife para Inovação e Estratégia) e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Desde 2003, Recife e Nantes mantêm cooperação internacional com destaque em inovação urbana e sustentabilidade, renovada oficialmente em 2023 com a assinatura de um novo acordo-quadro, válido até 2027