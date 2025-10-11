fechar
Pernambuco | Notícia

Recife recebe novo financiamento internacional para requalificação urbana

Recursos do FICOL 2 darão continuidade ao projeto VUCO, requalificando o centro do Recife com foco em mobilidade, segurança e inclusão social

Por JC Publicado em 11/10/2025 às 13:12
Recife e Nantes inauguram Pavilhão França-Brasil no Pátio de São Pedro
Recife e Nantes inauguram Pavilhão França-Brasil no Pátio de São Pedro - Sandokan Xavier - Seturl

Clique aqui e escute a matéria

Durante a Missão da Delegação de Nantes, realizada entre os dias 13 e 18 de outubro, será assinado o financiamento do projeto FICOL 2, que prevê um investimento de cerca de 2,5 milhões de euros (equivalente a mais de R$ 15 milhões) em ações de reabilitação urbana, inclusão social e transição ecológica no centro histórico do Recife. 

O novo financiamento internacional será viabilizado pela Agência Francesa de Desenvolvimento (AFD), por meio do programa FICOL (Facilidade de Financiamento das Coletividades Territoriais Francesas).

O recurso, segundo informações da Prefeitura do Recife, dará continuidade às ações iniciadas com o projeto VUCO – Viver o Urbano Caminhando e Ocupando, que requalificou trechos do centro, entre a Praça do Diário e o Pátio de São Pedro, com foco em mobilidade, segurança e inclusão social.

Pavilhão Francês e Rec’n’Play 2025

Durante a passagem da comitiva francesa, será inaugurado o Pavilhão Francês, espaço cultural instalado no Pátio de São Pedro, que integra o festival Rec’n’Play 2025, oferecendo programações culturais e gastronômicas abertas ao público.

O pavilhão, dedicado à Temporada Cruzada Brasil-França, terá a presença do embaixador da França no Brasil, Emmanuel Lenain, do cônsul-geral Serge Gas e de uma delegação de Nantes. A iniciativa, fruto de parceria entre o Consulado Geral da França no Recife e a Prefeitura, foi financiada por edital do Institut Français, com investimento de 23 mil euros, somando-se a mais de R$ 500 mil aplicados pelo governo francês em diversas ações no evento.

Projetado por Martin Duplantier, ex-presidente da Arquitetura e Maîtres d’Ouvrage (AMO) e curador associado da Bienal de Veneza 2025, o pavilhão traz o tema “Viver Com / Living With”, propondo uma reflexão sobre a convivência da arquitetura com contextos desafiadores, como patrimônio, meio ambiente e zonas de conflito.

Missão oficial e intercâmbio técnico

A Missão de Nantes no Recife tem caráter institucional, técnico e político, reunindo autoridades, gestores e especialistas das duas cidades para acompanhar o início da execução do projeto, trocar experiências sobre reabilitação de áreas centrais e fortalecer o diálogo sobre políticas públicas urbanas inovadoras.

Durante a programação, a comitiva francesa terá reuniões com secretarias e órgãos municipais, como Transformação Digital, Ciência e Tecnologia; Mulher; Turismo e Lazer; Desenvolvimento Econômico; Gabinete do Centro do Recife; Gabinete de Inovação Urbana, além de entidades como Porto Digital, ARIES (Agência Recife para Inovação e Estratégia) e a Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Desde 2003, Recife e Nantes mantêm cooperação internacional com destaque em inovação urbana e sustentabilidade, renovada oficialmente em 2023 com a assinatura de um novo acordo-quadro, válido até 2027

Leia também

Raphael Montes, escritor e roteirista brasileiro, fala sobre adaptação e processo de escrita na Bienal do Livro de Pernambuco
Entrevista

Raphael Montes, escritor e roteirista brasileiro, fala sobre adaptação e processo de escrita na Bienal do Livro de Pernambuco
Giro Metropolitano: Ainda há esperança para o turismo no Litoral Norte de Pernambuco?
TURISMO NO LITORAL NORTE

Giro Metropolitano: Ainda há esperança para o turismo no Litoral Norte de Pernambuco?

Compartilhe

Tags