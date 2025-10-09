fechar
Política | Notícia

Tarcísio acusa PT de difamação e rebate Haddad após derrota da MP da taxação: "Tenha vergonha"

Governador de São Paulo foi citado como articulador da derrota da MP; Aliados do governo Lula falam em "sabotagem política"

Por Pedro Beija Publicado em 09/10/2025 às 17:38
Governador de SP foi apontado por aliados do governo Lula como respons&aacute;vel por &quot;sabotagem pol&iacute;tica&quot; ap&oacute;s deputados do PL elogiarem Tarc&iacute;sio por articula&ccedil;&atilde;o para derrubada da MP dos Impostos na C&acirc;mara
Governador de SP foi apontado por aliados do governo Lula como responsável por "sabotagem política" após deputados do PL elogiarem Tarcísio por articulação para derrubada da MP dos Impostos na Câmara - DENNY CESARE

Clique aqui e escute a matéria

*Com informações de Estadão Conteúdo

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), intensificou nesta quinta-feira (9) as críticas ao governo Lula após a derrota da medida provisória que previa aumento de impostos e que foi derrubada pela Câmara dos Deputados, na última quarta-feira (8).

Em vídeo publicado nas redes sociais, Tarcísio acusou o PT de promover uma "campanha de desconstrução de imagem" contra sua gestão e atacou diretamente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT).

"Tenha vergonha, Haddad. Respeite os brasileiros, cortem gastos, pensem que a gente precisa governar, sair do palanque e trabalhar para fazer a diferença", afirmou Tarcísio. O governador também disse que as acusações de que teria atuado para derrubar a MP "beiram o absurdo".

Leia Também

Acusações de articulação contra a MP

A proposta rejeitada previa novas taxações sobre diferentes setores, como fintechs, apostas esportivas e aplicações financeiras, com objetivo de aumentar a arrecadação federal em até R$ 17 bilhões em 2026. O texto, no entanto, foi derrotado na Câmara por 251 votos a 193 e perdeu validade sem ser votado no Senado.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Aliados do governo federal classificaram a derrota como "sabotagem política" e atribuíram parte da articulação a Tarcísio, elogiado publicamente por parlamentares da oposição. O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), agradeceu ao governador pelo empenho na mobilização contra a medida.

"Tarcísio tem sido um gigante no diálogo com presidentes de partidos de centro para que a gente pudesse fazer essa coalizão contra o aumento de impostos", afirmou o parlamentar em plenário.

PT e oposição em confronto

Todos os deputados do PT, PDT, PSOL e PCdoB votaram pela manutenção da medida provisória, alinhados ao governo Lula. Já partidos da direita e do centrão, como PL, União Brasil, PP, Republicanos, PSDB e PRD, deram maioria de votos pela derrubada do texto.

Segundo bastidores da votação, tanto o presidente Lula quanto o governador paulista teriam ligado a parlamentares para buscar apoio, em lados opostos da disputa. Para o governo, a aprovação da MP significaria reforço de caixa e vitória política em ano pré-eleitoral. Para a oposição, a proposta representava aumento da carga tributária.

Tarcísio mira em 2026

Cotado como um dos principais nomes da oposição para disputar a Presidência em 2026, Tarcísio elevou o tom contra o PT ao afirmar que sua gestão vem sendo alvo de ofensas e mentiras nas redes sociais.

“Há meses a gente vem sendo alvo de uma ampla campanha de desconstrução de imagem e reputação por parte do PT. Agora o partido quer me acusar de ter trabalhado para evitar que o governo cobre mais impostos da população. Estou trabalhando por São Paulo para mudar a vida das pessoas e fazer a diferença”, disse.

Com a queda da MP, não entram em vigor as alterações previstas no texto, como a elevação da CSLL para fintechs e o aumento da tributação sobre apostas esportivas.

Saiba como assistir aos Videocasts do JC

Leia também

Em derrota do governo, Centrão e oposição na Câmara barram aumento da carga tributária
Romoaldo de Souza

Em derrota do governo, Centrão e oposição na Câmara barram aumento da carga tributária
Tarcísio recua, mas não desiste: oposição busca novo equilíbrio
Cena Política

Tarcísio recua, mas não desiste: oposição busca novo equilíbrio

Compartilhe

Tags