Política | Notícia

Lula diz que derrubada de MP é "derrota imposta ao povo brasileiro"

Declaração foi resposta à decisão da Câmara dos Deputados de retirar de pauta a MP que taxaria rendimentos para compensar aumento do IOF

Por JC Publicado em 09/10/2025 às 11:14 | Atualizado em 09/10/2025 às 11:31
O presidente Lula
O presidente Lula - Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente Lula afirmou, nesta quinta-feira (9), que a derrubada da medida provisória (MP) que previa o aumento de tributos e aumentava a arrecadação do governo federal não representa uma derrota do governo, mas sim “uma derrota do povo brasileiro”.

A MP precisava ser aprovada até esta quarta-feira (8) para não perder a eficácia. Com a retirada da pauta, apresentada pela oposição, o texto caducou.

A versão original da MP propunha a taxação de bilionários, bancos e bets (empresas de apostas eletrônicas) como forma de aumentar a arrecadação. A ideia, por exemplo, era taxar a receita bruta das bets com alíquota entre 12% e 18%, além da taxação de aplicações financeiras, como as Letras de Crédito Agrário (LCA), de Crédito Imobiliário (LCI) e de Desenvolvimento (LCD), bem como juros sobre capital próprio.

"Nós estávamos propondo uma [taxação] de 18%, foi negociado para as [bets] pagar apenas 12%, ainda assim eles não quiseram e se recusaram pagar. É engraçado que o povo trabalhador paga 27,5% de imposto renda do seu salário e os ricos não querem pagar 12%, não querem pagar 18%", disse Lula em entrevista à Rádio Piatã, da Bahia.

A previsão inicial era arrecadar cerca de R$ 10,5 bilhões em 2025 e R$ 21 bilhões, em 2026. Com as 'negociações, a projeção caiu para R$ 17 bilhões. O texto também previa corte de R$ 4,28 bilhões de gastos obrigatórios.

O presidente reafirmou que não foi uma derrota do governo, foi uma derrota imposta ao povo brasileiro. "Derrotaram a possibilidade de melhorar a qualidade de vida do povo brasileiro, tirando mais dinheiro dos ricos e distribuindo para os pobres. Foi isso que aconteceu ontem no Congresso Nacional", disse.

Antes da votação, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, cobrou que o Congresso Nacional cumprisse o acordo firmado com o governo federal para aprovação da MP. Haddad disse que o governo manteve diálogo com os parlamentares e que fez concessões. No entanto, os partidos do centrão vinham se posicionando contra a medida.

'Fintechs devem pagar o imposto devido'

Ainda na entrevista, o presidente também defendeu que o sistema financeiro, sobretudo as fintechs, "paguem o imposto devido a esse país".

As fintechs são empresas de inovação que se diferenciam pelo uso da tecnologia para oferecer serviços financeiros digitais. Segundo Lula, hoje, há Fintechs maiores do que alguns bancos e que não pagam impostos proporcionais ao tamanho do negócio.

O governo, agora, deve procurar outras alternativas para aumentar a arrecadação e cumprir a meta fiscal, corte gastos também devem ser feitos. Lula está com agenda de viagens para a Europa até o início da semana que vem e, segundo ele, no retorno, vai reunir sua equipe para avaliar os cenários possíveis.

"Eu volto na quarta-feira [15] para Brasília, aí sim, eu vou reunir o governo para discutir como é que a gente vai propor que o sistema financeiro, sobretudo as fintechs, que tem fintech hoje maior do que banco, que elas paguem o imposto devido a esse país", disse Lula.

Com informações da Agência Brasil


