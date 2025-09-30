Tarcísio recua, mas não desiste: oposição busca novo equilíbrio
Eduardo Bolsonaro amplia divisões internas e trava candidatura de Tarcísio, enquanto Ratinho atrai apoio com alta aprovação no Paraná.
Tarcísio de Freitas (Republicanos) atravessa um momento decisivo de sua trajetória política. Ele se expôs em Brasília. Atuou na linha de frente por causas ligadas ao bolsonarismo, como a anistia de Jair Bolsonaro (PL) e a PEC da blindagem.
A condenação de Bolsonaro mudou o clima na capital federal. O governador de São Paulo precisou recalcular a estratégia. O recuo, mesmo se for temporário, expõe as limitações de quem tenta ser ponte entre radicalismo e centro, dentro da direita brasileira. Uma missão que parece impossível.
A presença de Tarcísio nas articulações em Brasília o projetou como principal herdeiro político fora da família Bolsonaro. Mas o movimento cobrou um preço. O envolvimento direto com as pautas do bolsonarismo o expôs em excesso como aliado de Bolsonaro.
Em uma campanha nacional, essa associação tende a impor um teto baixo de votos. A rejeição elevada que o ex-presidente carrega pesa de forma contínua.
Após a condenação, o governador saiu dos holofotes por cerca de 15 dias. Foi uma tentativa de reposicionar a imagem.
Recuo estratégico
Na volta ao cenário, Tarcísio visitou Jair Bolsonaro, esta semana. Disse que "pensa apenas na reeleição ao governo de São Paulo". O gesto buscou transmitir moderação e afastamento da disputa nacional.
Ainda assim, a cena foi pouco objetiva e soou mais como manobra de sobrevivência e não como desistência definitiva do projeto presidencial.
O jantar pernambucano
A narrativa do recuo total do projeto presidencial não é a que o governador de São Paulo tem sustentado nas conversas de bastidor. Um político pernambucano relatou ter almoçado com Tarcísio de Freitas recentemente. No encontro, o paulista afirmou que não se considera fora da corrida ao Planalto.
Ele continua no jogo. Precisa, porém, administrar dificuldades que não são triviais. A relação com a própria família Bolsonaro é a principal e a mais difícil.
Conflito familiar
A maior resistência vem de Eduardo Bolsonaro (PL). O deputado passou a atacar Tarcísio. Acusou-o de tentar se apropriar do capital político do pai. Eduardo declarou que só abriria mão de uma própria candidatura a presidente em favor dos irmãos Carlos Bolsonaro (PL) ou Flávio Bolsonaro (PL). Nunca em favor de Tarcísio.
A hostilidade interna trava qualquer tentativa de consolidar uma candidatura de centro-direita mais ampla e organizada.
Rejeição de Eduardo
Além da disputa de espaço, pesa contra Eduardo a rejeição crescente. É visto como o mais desgastado dos filhos de Bolsonaro. Pesam episódios de política externa. O desgaste nas relações com Donald Trump e as tarifas impostas ao Brasil marcou sua atuação.
A rejeição dele já supera a do próprio pai. Isso complica a construção de uma candidatura viável para ele próprio. Mas, sobretudo, Eduardo ainda consegue atrapalhar bastante qualquer um que tente crescer sem o próprio sobrenome.
Ratinho Júnior como opção
Diante da instabilidade de Tarcísio, o centrão passou a mirar Ratinho Júnior (PSD) como alternativa. O governador do Paraná tem aprovação de 84% em seu estado. Apresenta a imagem de gestor de sucesso. É nome viável para disputar a presidência.
O destino político, contudo, está atrelado ao PSD de Gilberto Kassab (PSD). O partido hoje ocupa ministérios no governo Lula (PT). A contradição entre base governista e oposição adia uma definição. Ainda assim, Ratinho Júnior já circula como principal plano B da oposição.