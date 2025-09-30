Tarcísio recua, mas não desiste: oposição busca novo equilíbrio

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Eduardo Bolsonaro amplia divisões internas e trava candidatura de Tarcísio, enquanto Ratinho atrai apoio com alta aprovação no Paraná.

Clique aqui e escute a matéria

Tarcísio de Freitas (Republicanos) atravessa um momento decisivo de sua trajetória política. Ele se expôs em Brasília. Atuou na linha de frente por causas ligadas ao bolsonarismo, como a anistia de Jair Bolsonaro (PL) e a PEC da blindagem.

A condenação de Bolsonaro mudou o clima na capital federal. O governador de São Paulo precisou recalcular a estratégia. O recuo, mesmo se for temporário, expõe as limitações de quem tenta ser ponte entre radicalismo e centro, dentro da direita brasileira. Uma missão que parece impossível.

A presença de Tarcísio nas articulações em Brasília o projetou como principal herdeiro político fora da família Bolsonaro. Mas o movimento cobrou um preço. O envolvimento direto com as pautas do bolsonarismo o expôs em excesso como aliado de Bolsonaro.

Em uma campanha nacional, essa associação tende a impor um teto baixo de votos. A rejeição elevada que o ex-presidente carrega pesa de forma contínua.

Após a condenação, o governador saiu dos holofotes por cerca de 15 dias. Foi uma tentativa de reposicionar a imagem.

Recuo estratégico

Na volta ao cenário, Tarcísio visitou Jair Bolsonaro, esta semana. Disse que "pensa apenas na reeleição ao governo de São Paulo". O gesto buscou transmitir moderação e afastamento da disputa nacional.

Ainda assim, a cena foi pouco objetiva e soou mais como manobra de sobrevivência e não como desistência definitiva do projeto presidencial.

O jantar pernambucano

A narrativa do recuo total do projeto presidencial não é a que o governador de São Paulo tem sustentado nas conversas de bastidor. Um político pernambucano relatou ter almoçado com Tarcísio de Freitas recentemente. No encontro, o paulista afirmou que não se considera fora da corrida ao Planalto.

Ele continua no jogo. Precisa, porém, administrar dificuldades que não são triviais. A relação com a própria família Bolsonaro é a principal e a mais difícil.

Conflito familiar

A maior resistência vem de Eduardo Bolsonaro (PL). O deputado passou a atacar Tarcísio. Acusou-o de tentar se apropriar do capital político do pai. Eduardo declarou que só abriria mão de uma própria candidatura a presidente em favor dos irmãos Carlos Bolsonaro (PL) ou Flávio Bolsonaro (PL). Nunca em favor de Tarcísio.

A hostilidade interna trava qualquer tentativa de consolidar uma candidatura de centro-direita mais ampla e organizada.

Rejeição de Eduardo

Além da disputa de espaço, pesa contra Eduardo a rejeição crescente. É visto como o mais desgastado dos filhos de Bolsonaro. Pesam episódios de política externa. O desgaste nas relações com Donald Trump e as tarifas impostas ao Brasil marcou sua atuação.

A rejeição dele já supera a do próprio pai. Isso complica a construção de uma candidatura viável para ele próprio. Mas, sobretudo, Eduardo ainda consegue atrapalhar bastante qualquer um que tente crescer sem o próprio sobrenome.

Ratinho Júnior como opção

Diante da instabilidade de Tarcísio, o centrão passou a mirar Ratinho Júnior (PSD) como alternativa. O governador do Paraná tem aprovação de 84% em seu estado. Apresenta a imagem de gestor de sucesso. É nome viável para disputar a presidência.

O destino político, contudo, está atrelado ao PSD de Gilberto Kassab (PSD). O partido hoje ocupa ministérios no governo Lula (PT). A contradição entre base governista e oposição adia uma definição. Ainda assim, Ratinho Júnior já circula como principal plano B da oposição.