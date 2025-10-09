fechar
Política | Notícia

Lula venceria todos os rivais no segundo turno em 2026, diz pesquisa Quaest

Adversário mais competitivo contra Lula neste momento é Ciro Gomes. Pesquisa também aponta que petista ampliou vantagem sobre Tarcísio

Por Estadão Conteúdo Publicado em 09/10/2025 às 8:07 | Atualizado em 09/10/2025 às 9:49
O presidente Lula
O presidente Lula - Ricardo Stuckert/PR

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 9, mostra que o presidente Lula (PT) leva vantagem sobre todos os possíveis adversários na eleição de 2026. O petista lidera em todos os cenários de primeiro turno, pontuando entre 35% e 43% das intenções a depender da lista de candidatos.

Lula também venceria todos os rivais no segundo turno se a eleição fosse hoje. O presidente, contudo, não tem mais da metade das intenções de voto em nenhum dos cenários devido ao número de indecisos e àqueles que declaram que votarão em branco, nulo ou não votarão.

O adversário mais competitivo contra Lula neste momento é Ciro Gomes (PDT). O presidente venceria o ex-deputado cearense por 41% a 32%, diferença de nove pontos.

A pesquisa também aponta que o atual presidente ampliou a vantagem sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), apontado como o principal nome da oposição neste momento. Tarcísio afirma que não embarcará na disputa pelo Palácio do Planalto e tentará a reeleição para o governo estadual.

O chefe do Executivo paulista vinha diminuindo a vantagem de Lula até maio, quando o resultado foi empate técnico de 41% a 40%, com o presidente numericamente à frente.

Porém, desde então, a tendência se inverteu e Lula ganhou terreno até chegar aos atuais 45% de intenção de voto contra 33% de Tarcísio. A vantagem de 12 pontos percentuais (p.p.) do presidente sobre o governador é a maior registrada neste ano.

Lula oscilou para cima no limite da margem de erro de dois pontos, enquanto o governador paulista oscilou negativamente no mesmo patamar. Outros 19% disseram que votarão em branco ou nulo e há 3% de indecisos.

Por outro lado, a maior vantagem de Lula é de 23 pontos percentuais: ele venceria o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), por 45% a 22%. Em seguida, o presidente tem 15 pontos de vantagem contra Romeu Zema (47% a 32%), Ronaldo Caiado (46% a 31%) e Eduardo Bolsonaro (46% a 31%).

Pesquisa espontânea

A Quaest também mediu a intenção de voto espontânea para presidente. Ao contrário dos demais cenários, neste caso não é apresentada uma lista com os nomes dos candidatos.

Lula foi mencionado por 19% dos entrevistados e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está inelegível, por 6%. A ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro (PL), Tarcísio e outros nomes somados foram citados por 1% cada. Indecisos são 69% e 3% responderam que votarão em branco, nulo ou não votarão.

A Quaest entrevistou presencialmente 2.004 brasileiros com 16 anos ou mais entre os dias 2 e 5 de outubro. O nível de confiança é de 95%.

Reeleição

A pesquisa também revelou que 56% dos entrevistados afirmam que Lula não deveria se candidatar à reeleição em 2026. Apesar da maioria, o índice caiu três pontos em relação a setembro.

O percentual foi revertido em pontos positivos para o presidente, que viu o interesse na sua reeleição subir de 39% para 42% no mesmo período.

Do outro lado, 76% afirmam que Jair Bolsonaro, inelegível, deveria abrir mão da candidatura e apoiar outro candidato, recebendo apoio de 18% para uma hipotética postulação.

