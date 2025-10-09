fechar
Raquel Lyra visita obra de creche em Caruaru e alfineta oposição: "Resposta para quem torce contra"

Governadora voltou a deixar recados para a oposição, após cobranças por creches prometidas em campanha; Obra tem entrega prevista para dezembro

Por Pedro Beija Publicado em 09/10/2025 às 16:45 | Atualizado em 09/10/2025 às 16:47
Governadora Raquel Lyra (PSD) visitou obra de creche no bairro de Xique-Xique, em Caruaru, nesta quinta-feira (9), e prometeu entregar a unidade no dia 20 de dezembro
Governadora Raquel Lyra (PSD) visitou obra de creche no bairro de Xique-Xique, em Caruaru, nesta quinta-feira (9), e prometeu entregar a unidade no dia 20 de dezembro - Janaina Pepeu/Secom

A governadora Raquel Lyra (PSD) realizou visita a uma obra de creche em Caruaru, no Agreste do Estado, nesta quinta-feira (9), e estendeu a polêmica em torno do tema, dias após ser cobrada pela oposição na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe) por não ter entregue nenhuma unidade de creche prometida em campanha até o momento.

Ao lado do prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro (PSD), a governadora anunciou que a obra da creche no bairro de Xique-Xique, que tem investimento de R$ 4,6 milhões, será entregue no dia 20 de dezembro. De acordo com Raquel, outras quatro creches estão sendo construídas no município.

“A construção desta creche é uma prova concreta de que o projeto de criação de 60 mil novas vagas na educação infantil está se tornando realidade. Ao todo, serão 250 unidades como esta espalhadas por todo o Estado. Apenas em Caruaru, quatro estão sendo erguidas", afirmou.

Ainda de acordo com a governadora, o plano da gestão estadual é de entregar em dezembro o primeiro bloco de unidades dos Centros de Educação Infantil (CEI). O diretor-presidente da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab), Paulo Lira, afirmou que a expectativa é entregar a obra em tempo recorde.

"Cada criança na escola corresponde a uma mãe mais tranquila, podendo trabalhar, cuidar dos seus afazeres e proporcionar mais qualidade de vida à sua família. E o nosso plano é inaugurar o primeiro bloco de CEIs ainda em dezembro deste ano”, disse a governadora.

“Hoje a obra corre em ritmo acelerado, para que possamos entregar essa creche à população no menor prazo possível", afirmou Paulo Lira.

 

Alepe vira palco de discussões entre governistas e oposição sobre creches estaduais

Desde a última segunda-feira (6), os deputados estaduais vêm travando debates intensos na Alepe em torno das creches prometidas em campanha pela governadora Raquel Lyra.

O estopim foi o pronunciamento do deputado Antonio Coelho (União Brasil), que trouxe levantamento feito pelo seu gabinete, apontando que, das 250 creches anunciadas pela gestão estadual, 192 tiveram licitação lançada e apenas 48 possuem ordem de serviço. Na ocasião, parlamentares oposicionistas acusaram o governo de "incompetência".

No mesmo dia, a líder do governo Socorro Pimentel (União Brasil) afirmou que a gestão estadual possui obras em andamento em municípios como Serra Talhada, Caruaru, Igarassu e Itamaracá, destacando que algumas unidades já contam com paredes levantadas e indicou previsão de entrega até dezembro. Ainda de acordo com a líder, o governo Raquel Lyra estaria enfrentando dificuldades em alguns municípios para conseguir alvará das prefeituras.

Na última quarta-feira (8), foi a vez do oposicionista Júnior Matuto (PRD) subir à tribuna e retomar as críticas ao Governo do Estado. O parlamentar criticou o argumento dos governistas em relação a eventuais dificuldades com prefeituras para conseguir alvará, e enfatizou que vai pedir informações aos municípios. 

O deputado Renato Antunes (PL) rebateu as críticas da oposição e destacou a "sensibilidade" da governadora Raquel Lyra por assumir o compromisso da criação de 250 unidades de creche em Pernambuco, sem ter obrigação constitucional para isso, destacando que a responsabilidade do cuidado com a educação infantil - segundo a Carta Magna brasileira - é dos gestores municipais.

Ainda de acordo com o deputado, R$ 577 milhões foram destinados para a construção de creches e outros R$ 501 milhões estão na etapa de licitação e rebateu os números de Antônio Coelho, afirmando que são 57 obras iniciadas, 33 já licitadas e com obras aguardando alvarás e outras 102 em fase de licitação.

O Governo de Pernambuco, por sua vez, aponta que 192 unidades contam com licitações em curso, sendo 89 com processo licitatório em curso e 103 com contrato em execução (seja em fase de projeto ou fase de obras), em orçamento que ultrapassa R$ 1,1 bilhão. 

