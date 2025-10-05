"Pernambuco precisa de vontade política para resolver os desafios que precisam ser resolvidos", critica Marília Arraes em evento partidário
Durante o evento político-partidário, ex-deputada federal lançou sua pré-candidatura ao Senado e fez críticas ao governo Raquel Lyra (PSD)
A vice-presidente nacional do Solidariedade, Marília Arraes, participou no último sábado (4) de um encontro político-partidário no bairro de Boa Viagem, Zona Sul do Recife, junto a lideranças, apoiadores e militantes.
Durante o evento, que contou com a presença do presidente nacional do PSB e prefeito do Recife, João Campos, do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho (Republicanos), e dos deputados federais Maria Arraes (Solidariedade) e Pedro Campos (PSB), lançou sua pré-candidatura ao Senado e fez críticas ao governo Raquel Lyra (PSD).
“As pessoas estão cansadas de discurso bonito e pouca entrega. A vida real ainda cobra respostas que não chegaram”, afirmou. A ex-deputada federal destacou que Pernambuco “vai reencontrar o seu caminho” e que “2022 passou”.
“Agora a gente tem que olhar para frente e resgatar tudo que Pernambuco precisa que seja resgatado. Pernambuco precisa hoje de vontade política para resolver os desafios que precisam ser resolvidos, principalmente quando a gente tem um presidente como o presidente Lula”, disse.
Marília também reforçou o apoio de João Campos. “Eu tô aqui, de coração aberto, para dizer: onde estiver Lula, onde estiver João Campos, é ali que eu também estarei, porque é do lado certo da história que eu quero continuar lutando”, complementou.
Durante o encontro, o prefeito do Recife destacou a “capacidade de liderança” da pré-candidata ao Senado e disse que estar ao lado da agora aliada tem “valor especial”.
“Eu não tenho nenhuma dúvida da sua capacidade de liderança, de mobilização, de representatividade e de que teremos uma bela caminhada pela frente”, destacou João Campos.