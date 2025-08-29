Cena Política: Marília Arraes critica pré-candidatos ao Senado em Pernambuco: "Tem muita gente ansiosa, agoniada"

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em entrevista ao Cena Política, ex-deputada disse que disputa majoritária deve priorizar governabilidade de Lula e criticou pressa de rivais

A ex-deputada federal Marília Arraes (Solidariedade) foi a entrevistada desta sexta-feira (29) do videocast Cena Política, do JC Play. Na entrevista, Marília revelou que será candidata em 2026, mas ainda não definiu a qual cargo, embora assuma o desejo de disputar o Senado, com seu nome sendo lançado em pesquisas.

Marília defendeu que a composição de chapas majoritárias seja discutida de forma estratégica, levando em conta não apenas o cenário local, mas a governabilidade nacional, especialmente em caso de reeleição do presidente Lula (PT). Para ela, a eleição de senadores aliados será decisiva para garantir que Lula consiga aprovar projetos no Congresso.

“Essas eleições de 2026 vão ser cruciais para a democracia, o Congresso Nacional de uma maneira geral, tanto para senadores quanto para deputados e deputadas federais, porque nós vamos mudar uma correlação de forças, pelo menos é essa a nossa expectativa. A gente tá vendo a dificuldade que o presidente Lula tá tendo agora de aprovar pautas essenciais para o povo brasileiro, para o povo mais pobre, para os trabalhadores, porque essas pessoas não estão representadas lá no Congresso”, declarou.

Críticas aos pré-candidatos ao Senado

Ao analisar o quadro eleitoral em Pernambuco, Marília disse que ainda é cedo para uma definição sobre candidaturas majoritárias. Segundo ela, antes de discutir nomes, é preciso priorizar o fortalecimento de um projeto político consistente que represente de fato os interesses da população e esteja alinhado ao governo Lula.

“Aqui em Pernambuco nós temos muitos candidatos ou pré-candidatos a senadores, mas poucos são efetivamente progressistas e ligados a esse projeto e comprometidos de verdade com o projeto do presidente Lula.”

A ex-deputada afirmou que parte dos postulantes ao Senado em Pernambuco apresenta pressa em se viabilizar.

“Acho que a gente tem que ter tranquilidade, tem muita gente ansiosa, agoniada. Eu não estou agoniada, estou tranquila, estou andando em Pernambuco, conversando com as pessoas e recebendo muito carinho por onde passo”, declarou.

Marília também reforçou que qualquer candidatura deve nascer de um processo de legitimação popular, e não apenas de arranjos partidários.

Ao projetar o cenário nacional, a ex-deputada destacou que o Senado terá papel fundamental para a estabilidade política do país a partir de 2026.

Na avaliação de Marília, a composição da Casa será determinante para viabilizar ou barrar iniciativas do Executivo, o que torna a escolha dos candidatos a senador uma questão estratégica também para o governo federal.



“É importante dizer que a composição do Senado vai influir diretamente na gestão do presidente da República, nas políticas públicas que vão ser implementadas, na governabilidade. Então, cada uma das chapas dos aliados do presidente Lula vai ter que ser discutida também junto com ele. Quais são as possibilidades de eleição de mais senadores em cada estado? O próprio governo federal, o conselho político ligado ao presidente Lula, vai ter que fazer essa avaliação”, afirmou.



Relação com João Campos e composição da majoritária

Marília foi questionada sobre sua atual relação com o prefeito do Recife, João Campos (PSB), que foi seu adversário nas eleições municipais de 2020, que ficou marcada por rusgas públicas entre os dois. De acordo com a ex-deputada, hoje aliada de João, a relação está "pacificada" e que as divergências ficaram no passado.

“Está pacificada sim. Inclusive antes de chegar aqui estava conversando com ele por telefone, a gente sempre troca uma ideia. Houve um contexto em que nós disputamos, e depois a nossa aliança foi programática. Tanto os meus posicionamentos lá atrás foram programáticos quanto a nossa aliança também”, declarou.

Marília também reafirmou que estará ao lado do prefeito do Recife, João Campos (PSB), em 2026, e defendeu que o grupo terá que avaliar, em conjunto, quem ocupará cada espaço na chapa majoritária. A ex-deputada voltou a criticar a pressa dos postulantes ao Senado em Pernambuco, enfatizando que ainda não há uma candidatura lançada por parte de João Campos ao Governo do Estado.

“Na hora certa a gente vai fazer essa discussão e ver quem vai ocupar qual vaga na majoritária. [...] Sabe o que eu acho interessante? Que a gente fica debatendo essa questão dos candidatos a senadores, mas o candidato a governador ainda não se colocou. É uma situação inédita aqui em Pernambuco”, disse.

Palanque de Lula em Pernambuco

Marília também tratou de um eventual palanque duplo de Lula em Pernambuco, dada a relação do presidente com Raquel Lyra e João Campos.

Para a ex-parlamentar, é importante que Lula tenha o maior número possível de apoios para 2026, apontando que gostaria de ver a governadora Raquel Lyra "sair de cima do muro" e assumir uma posição clara em apoio ao presidente, mas reconheceu que não enxerga esse movimento.

“Se ela (Raquel Lyra) resolver sair de cima do muro e apoiar o presidente Lula, eu vou achar muito bom. Quanto mais candidatos, se todos os candidatos aqui de Pernambuco apoiarem o presidente Lula, eu vou achar bom. Quem quer que Lula ganhe de verdade, quer que ele tenha muita gente apoiando”, disse.

Marília voltou a criticar a governadora, apontando que Raquel Lyra tem feito "movimento de afastamento" de Lula e se aproximando da direita.

"Cadê Raquel Lyra na última vez que o presidente Lula esteve aqui? Eu não vi em nenhuma das agendas. E cada vez mais ela tem feito um movimento de afastamento do presidente Lula e a aproximação dos bolsonaristas, do PL, da ala mais à direita. É um direito dela de fazer essa movimentação, mas é lamentável para o Brasil", criticou.

Defesa do STF, democracia e combate ao bolsonarismo



A ex-deputada aproveitou a entrevista para avaliar a atuação do Supremo Tribunal Federal (STF) em defesa da democracia. Segundo ela, mesmo quando decisões da Corte contrariaram a esquerda, sempre reconheceu a importância institucional do tribunal.

“Mesmo quando o STF estava contra o presidente Lula, contra agentes políticos da esquerda, eu jamais bati nem questionei o STF. A gente tem uma Constituição que demorou muito para ser conquistada. A gente está vendo o STF defender o Brasil de uma tentativa de golpe de Estado”, disse.

Marília também defendeu punições exemplares para quem participou dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

“Porque não houve punição a quem deu golpe de Estado em 64, a quem matou, a quem torturou. Então, é necessário haver punição sim a quem tentou dar um golpe de Estado em 8 de janeiro”, afirmou.

Articulação política para Pernambuco no Congresso

Na entrevista, Marília também destacou a necessidade de resgatar a articulação política em favor do Estado, exemplificando com experiências próprias no Congresso. Ela lembrou a mobilização que garantiu a permanência do ramal da Transnordestina em Pernambuco, que só foi possível após união da bancada federal em torno de um objetivo comum.

“A gente fez toda uma mobilização da bancada, passou por cima de divergências para defender essa obra tão importante para Pernambuco e tantas outras que existem. Então, não tem que falar somente de dinheiro, mas de articulação”, disse.

Segundo a ex-deputada, o papel do Executivo é central nesse processo, para "reger a bancada" e reforçar os interesses de Pernambuco para os parlamentares.

“Falta realmente uma regência, um maestro ou uma maestrina para reger a bancada e dizer: os interesses de Pernambuco são esses aqui. O papel do governador ou da governadora vai além de estar lá assinando papel, revisando contrato. O papel do governador é político. Se você tem política na cabeça, se você sabe fazer articulação, você vai saber como lidar com esses desafios”, afirmou.

