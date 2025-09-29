Executiva do PSDB define posição de independência na Alepe e escolhe Diogo Moraes como novo líder

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Executiva Estadual do PSDB decidiu pela saída definitiva da base do governo Raquel Lyra, em reunião realizada nesta segunda-feira (29)

A Executiva Estadual do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) em Pernambuco definiu o novo posicionamento da legenda na Assembleia Legislativa de Pernambuco (Alepe), em reunião realizada nesta segunda-feira (29). A reunião contou com a presença dos deputados Álvaro Porto - que comanda o partido em Pernambuco -, Diogo Moraes e Débora Almeida. Izaías Régis não compareceu.

Por dois votos a um, o PSDB-PE decidiu pela saída definitiva da base do governo Raquel Lyra, se colocando como independente na Alepe.

Também na reunião foi decidida a mudança na liderança da bancada do partido, que agora será comandada por Diogo Moraes, que se filiou ao partido em agosto, oriundo do PSB, em movimento que visava garantir maioria de oposição na CPI da Publicidade e terminou anulado pela Justiça. Com a decisão, Débora Almeida, aliada da governadora, perde a vaga nas principais comissões da Casa.

De acordo com Álvaro Porto, a definição da posição de independência na Alepe se deu por respeito a Débora e Izaías, aliados da governadora, mas ressaltou que, individualmente, ele e Diogo fazem oposição à Raquel Lyra na Casa.

Álvaro afirmou que a orientação da Executiva Nacional do PSDB é de que a sigla faça oposição à gestão estadual, como resultado da "maneira que a governadora tratou o partido" em Pernambuco. Álvaro afirma que Raquel Lyra deixou o PSDB "isolado" no estado, após a saída em massa de prefeitos para o PSD

"A orientação da Executiva Nacional é que faça oposição ao governo do Estado pela maneira que a governadora tratou o partido no Estado", afirmou, em declaração à imprensa na Alepe, antes da sessão desta segunda-feira.

"Ela foi eleita com todo o apoio do PSDB, com verba do partido. Nas eleições para prefeito, o partido investiu em Pernambuco. Sem motivo nenhum a governadora saiu do partido. E além do mais, deixou o partido isolado em Pernambuco, tirou todos os prefeitos que tinham sido eleitos pela legenda", complementou.

De acordo com Álvaro Porto, que comanda o PSDB em Pernambuco, a posição de independência é "respeito" aos parlamentares governistas do partido, mas ressaltou orientação da Executiva Nacional por oposição à Raquel Lyra, após a saída da governadora em março - Roberto Soares/Alepe

Partido aguarda resolução da Justiça para indicar Diogo à CPI da Publicidade

A reunião também tratou sobre a indicação do partido para a CPI da Publicidade, que segue travada na Alepe, após decisão judicial que anulou os movimentos anteriores. Também por maioria, a Executiva decidiu pelo nome do novo líder Diogo Moraes para representar o PSDB na CPI, mas aguarda as resoluções da Justiça e a reabertura dos prazos, para formalizar a indicação.

"No momento que houver uma decisão definitiva, o PSDB vai ter uma vaga tanto nas comissões da casa quanto na CPI. Quando acontecer e se acontecer, a gente vai analisar e ver o caminho que vai seguir", afirmou Álvaro Porto.

A decisão da Executiva Estadual do PSDB se soma às decisões de PRD e MDB, que também reuniram seus diretórios para deliberar sobre posicionamento na Alepe.

Na última semana, o PRD rumou para a oposição e decidiu pelo nome do oposicionista Júnior Matuto para a liderança da bancada, retirando o governista Joãozinho Tenório da posição.

Já no MDB, a Executiva Estadual do partido, sob comando de Raul Henry, seguiu para o bloco de oposição, mas manteve o governista Jarbas Filho como líder da bancada, que segue no posto por decisão judicial.

