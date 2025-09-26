PSD de Raquel Lyra tira mais um prefeito do PSB e chega a 71 em Pernambuco; Veja lista completa
Partido comandado em Pernambuco pela governadora Raquel Lyra ostenta a marca de legenda com o maior número de prefeitos no Estado
Sob comando da governadora Raquel Lyra em Pernambuco, o Partido Social Democrático (PSD) chegou a marca de 71 prefeitos no estado (veja lista completa no final da matéria), com a filiação do prefeito de João Alfredo, Zé Martins, que deixou o PSB nesta sexta-feira (26).
Atualmente, o PSD ostenta, de longe, a marca de partido com o maior número de prefeitos de Pernambuco. A marca vem sendo construída ao longo do ano de 2025, especialmente com a chegada da governadora Raquel Lyra à legenda, em março.
Raquel Lyra destacou a importância da chegada de Zé Martins à sigla, destacando o fortalecimento do PSD em Pernambuco.
"O prefeito Zé Martins é um gestor sério e tem compromisso com sua cidade. Sua filiação ao PSD reforça o nosso time e fortalece ainda mais o partido em Pernambuco", declarou.
"Chego ao PSD sob a liderança da governadora que está e vai continuar mudando Pernambuco dialogando com os prefeitos e fazendo entregas em João Alfredo e em todo Estado", destacou Zé Martins.
O vice-presidente estadual do PSD, André Teixeira Filho, também celebrou a filiação.
"É com muita alegria que recebemos o prefeito Zé Martins no nosso partido. O PSD é a casa dos prefeitos e dos políticos que trabalham pelo melhor para Pernambuco", disse.
Em 2024, nas eleições municipais, o PSD teve 20 prefeitos eleitos, ficando atrás de Republicanos, PP, PSB e PSDB.
À época, a sigla tucana ficou com a marca de partido com o maior número de prefeitos eleitos no pleito municipal de 2024, mas com a saída da governadora Raquel Lyra, os prefeitos rumaram com a chefe do Executivo Estadual, protagonizando uma filiação em massa ao partido, que ali já se isolava como a legenda com mais prefeitos em Pernambuco.
Nacionalmente, o PSD também é líder isolado no número de prefeitos filiados - elegendo 879 prefeitos em 2024 - e segue fazendo movimentos expressivos pelo país.
No início de setembro, o partido filiou 28 prefeitos oriundos do PSDB no Rio Grande do Sul, acompanhando a filiação do governador Eduardo Leite, passando a ter 42 prefeituras. Dias depois, o PSD filiou mais 30 prefeitos em Minas Gerais, passando a comandar 170 cidades no estado.
Confira lista completa de prefeitos do PSD (atualizada - setembro de 2025)
1. Alagoinha – Simãozinho
2. Araçoiaba – Jogli Uchôa
3. Arcoverde – Zeca Cavalcanti
4. Barra de Guabiraba – Diogo Lima
5. Belém de Maria – Beto de Sargento
6. Bom Jardim – Janjão
7. Cachoeirinha – André Raimundo
8. Camocim de São Félix – Sóstenes
9. Capoeiras – Nego do Mercado
10. Carnaubeira da Penha – Elizinho
11. Caruaru – Rodrigo Pinheiro
12. Catende – Dona Graça
13. Cedro – Riva Bezerra
14. Cortês – Fátima Borba
15. Custódia – Manoel Messias
16. Dormentes – Corrinha de Geomarco
17. Exu – Júnior Pinto
18. Feira Nova – Joel Gonzaga
19. Flores – Gilberto Ribeiro
20. Frei Miguelinho – Lindonaldo da Farinha
21. Gameleira – Dr. Leandro
22. Ibimirim – Welliton Siqueira
23. Ibirajuba – Izalta
24. Igarassu – Elcione Ramos
25. Iguaracy – Dr. Pedro Alves
26. Inajá – Marcelo de Alberto
27. Iati – Camila Souza
28. Ilha de Itamaracá – Paulo Galvão
29. Ipubi – João Marcos Siqueira
30. Itapissuma – Júnior de Irmã Teca
31. Itaquitinga – Patrick Moraes
32. Jaqueira – Ridete Pellegrino
33. Jatobá – Rogério Ferreira
34. Joaquim Nabuco – Márcia Barreto
35. João Alfredo – Zé Martins
36. Jupi – Rivanda
37. Lagoa de Itaenga – Dimas Natanael
38. Machados – Juarez da Banana
39. Maraial – Marlon Henrique
40. Mirandiba – Dr. Evaldo
41. Moreilândia – Teto Teixeira
42. Nazaré da Mata – Aninha da Ferbom
43. Olinda – Mirella Almeida
44. Orobó – Biu Abreu
45. Orocó – Ismael Lira
46. Paranatama – Henrique Gois
47. Passira – Silvestre
48. Paulista – Ramos
49. Poção – Guilherme Vasconcelos
50. Pombos – Elias Meu Fii
51. Riacho das Almas – Dió Filho
52. Rio Formoso – Berg de Hacker
53. Salgadinho – Joia
54. Salgueiro – Fabinho Lisandro
55. Saloá – Júnior de Rivaldo
56. Santa Cruz do Capibaribe – Helinho Aragão
57. Santa Filomena – Gildevan
58. São Joaquim do Monte – Duguinha
59. São José da Coroa Grande – Barbosa
60. Sertânia – Pollyana Abreu
61. Tacaimbó – Joelda Pereira
62. Tacaratu – Washington Ângelo
63. Tracunhaém – Irmão Aluízio
64. Triunfo – Luciano Bonfim
65. Tuparetama – Diógenes Patriota
66. Venturosa – Kelvin Cavalcanti
67. Verdejante – Xicão Tavares
68. Vertente do Lério – Dr. Histênio
69. Vertentes – Rael
70. Vicência – Eder
71. Xexéu – Thiago de Miel