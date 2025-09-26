PSD de Raquel Lyra tira mais um prefeito do PSB e chega a 71 em Pernambuco; Veja lista completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Partido comandado em Pernambuco pela governadora Raquel Lyra ostenta a marca de legenda com o maior número de prefeitos no Estado

Sob comando da governadora Raquel Lyra em Pernambuco, o Partido Social Democrático (PSD) chegou a marca de 71 prefeitos no estado (veja lista completa no final da matéria), com a filiação do prefeito de João Alfredo, Zé Martins, que deixou o PSB nesta sexta-feira (26).

Atualmente, o PSD ostenta, de longe, a marca de partido com o maior número de prefeitos de Pernambuco. A marca vem sendo construída ao longo do ano de 2025, especialmente com a chegada da governadora Raquel Lyra à legenda, em março.

Raquel Lyra destacou a importância da chegada de Zé Martins à sigla, destacando o fortalecimento do PSD em Pernambuco.

"O prefeito Zé Martins é um gestor sério e tem compromisso com sua cidade. Sua filiação ao PSD reforça o nosso time e fortalece ainda mais o partido em Pernambuco", declarou.

"Chego ao PSD sob a liderança da governadora que está e vai continuar mudando Pernambuco dialogando com os prefeitos e fazendo entregas em João Alfredo e em todo Estado", destacou Zé Martins.

O vice-presidente estadual do PSD, André Teixeira Filho, também celebrou a filiação.

"É com muita alegria que recebemos o prefeito Zé Martins no nosso partido. O PSD é a casa dos prefeitos e dos políticos que trabalham pelo melhor para Pernambuco", disse.

Em 2024, nas eleições municipais, o PSD teve 20 prefeitos eleitos, ficando atrás de Republicanos, PP, PSB e PSDB.

À época, a sigla tucana ficou com a marca de partido com o maior número de prefeitos eleitos no pleito municipal de 2024, mas com a saída da governadora Raquel Lyra, os prefeitos rumaram com a chefe do Executivo Estadual, protagonizando uma filiação em massa ao partido, que ali já se isolava como a legenda com mais prefeitos em Pernambuco.

Nacionalmente, o PSD também é líder isolado no número de prefeitos filiados - elegendo 879 prefeitos em 2024 - e segue fazendo movimentos expressivos pelo país.

No início de setembro, o partido filiou 28 prefeitos oriundos do PSDB no Rio Grande do Sul, acompanhando a filiação do governador Eduardo Leite, passando a ter 42 prefeituras. Dias depois, o PSD filiou mais 30 prefeitos em Minas Gerais, passando a comandar 170 cidades no estado.

Confira lista completa de prefeitos do PSD (atualizada - setembro de 2025)

1. Alagoinha – Simãozinho

2. Araçoiaba – Jogli Uchôa

3. Arcoverde – Zeca Cavalcanti

4. Barra de Guabiraba – Diogo Lima

5. Belém de Maria – Beto de Sargento

6. Bom Jardim – Janjão

7. Cachoeirinha – André Raimundo

8. Camocim de São Félix – Sóstenes

9. Capoeiras – Nego do Mercado

10. Carnaubeira da Penha – Elizinho

11. Caruaru – Rodrigo Pinheiro

12. Catende – Dona Graça

13. Cedro – Riva Bezerra

14. Cortês – Fátima Borba

15. Custódia – Manoel Messias

16. Dormentes – Corrinha de Geomarco

17. Exu – Júnior Pinto

18. Feira Nova – Joel Gonzaga

19. Flores – Gilberto Ribeiro

20. Frei Miguelinho – Lindonaldo da Farinha

21. Gameleira – Dr. Leandro

22. Ibimirim – Welliton Siqueira

23. Ibirajuba – Izalta

24. Igarassu – Elcione Ramos

25. Iguaracy – Dr. Pedro Alves

26. Inajá – Marcelo de Alberto

27. Iati – Camila Souza

28. Ilha de Itamaracá – Paulo Galvão

29. Ipubi – João Marcos Siqueira

30. Itapissuma – Júnior de Irmã Teca

31. Itaquitinga – Patrick Moraes

32. Jaqueira – Ridete Pellegrino

33. Jatobá – Rogério Ferreira

34. Joaquim Nabuco – Márcia Barreto

35. João Alfredo – Zé Martins

36. Jupi – Rivanda

37. Lagoa de Itaenga – Dimas Natanael

38. Machados – Juarez da Banana

39. Maraial – Marlon Henrique

40. Mirandiba – Dr. Evaldo

41. Moreilândia – Teto Teixeira

42. Nazaré da Mata – Aninha da Ferbom

43. Olinda – Mirella Almeida

44. Orobó – Biu Abreu

45. Orocó – Ismael Lira

46. Paranatama – Henrique Gois

47. Passira – Silvestre

48. Paulista – Ramos

49. Poção – Guilherme Vasconcelos

50. Pombos – Elias Meu Fii

51. Riacho das Almas – Dió Filho

52. Rio Formoso – Berg de Hacker

53. Salgadinho – Joia

54. Salgueiro – Fabinho Lisandro

55. Saloá – Júnior de Rivaldo

56. Santa Cruz do Capibaribe – Helinho Aragão

57. Santa Filomena – Gildevan

58. São Joaquim do Monte – Duguinha

59. São José da Coroa Grande – Barbosa

60. Sertânia – Pollyana Abreu

61. Tacaimbó – Joelda Pereira

62. Tacaratu – Washington Ângelo

63. Tracunhaém – Irmão Aluízio

64. Triunfo – Luciano Bonfim

65. Tuparetama – Diógenes Patriota

66. Venturosa – Kelvin Cavalcanti

67. Verdejante – Xicão Tavares

68. Vertente do Lério – Dr. Histênio

69. Vertentes – Rael

70. Vicência – Eder

71. Xexéu – Thiago de Miel



