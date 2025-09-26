Mendonça Filho assume presidência do Conselho Superior de Educação da Fiesp

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Deputado federal e ex-ministro assume comando do Conselho em nova composição da Fiesp, que reúne líderes políticos e institucionais do país

O ex-ministro da Educação e deputado federal Mendonça Filho (União Brasil) foi anunciado, nesta quinta-feira (25), como novo presidente do Conselho Superior de Educação da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). A escolha integra a renovação da composição dos 16 Conselhos Superiores da entidade, que passam a vigorar entre janeiro de 2026 e dezembro de 2029.

Ao assumir o Conselho Superior de Educação, Mendonça Filho ressaltou que o convite representa reconhecimento à sua trajetória política e acadêmica. O parlamentar afirmou que a educação deve ser tratada como motor do desenvolvimento social e econômico do Brasil.

"É com muito senso de responsabilidade que faremos desse um espaço estratégico para pensar, propor e impulsionar iniciativas que reforcem o papel da educação como motor do desenvolvimento social e econômico do Brasil. Precisamos fortalecer o País e isso passa pela educação de qualidade", disse.

Nova formação da Fiesp reúne lideranças nacionais

Sob coordenação do Instituto Roberto Simonsen (IRS), os conselhos funcionarão como um "ministério da sociedade", reunindo nomes de peso da política e do setor público para debater desafios nacionais. Além de Mendonça Filho, a nova formação contará com:

Tereza Cristina, senadora e ex-ministra da Agricultura

Michel Temer, ex-presidente da República

Roberto Campos Neto, ex-presidente do Banco Central

Ellen Gracie, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal

Sergio Moro, senador e ex-ministro da Justiça

Segundo o presidente da Fiesp, Paulo Skaf, a iniciativa busca unir personalidades com experiência administrativa e projeção internacional.

"A Fiesp se posiciona como uma entidade que defende a inovação, o desenvolvimento do setor produtivo e a redução da carga tributária, mas, acima de tudo, se dedica a buscar soluções para os desafios que impactam a nação", destacou.

Os novos Conselhos Superiores da Fiesp terão mandato de quatro anos, com início em 2026. A expectativa é de que o grupo contribua na formulação de propostas e soluções para temas centrais da agenda nacional, fortalecendo a interlocução entre o setor produtivo e o poder público.

