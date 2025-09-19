Ciro Nogueira recua de anistia ampla e passa a defender redução de pena para o 8 de Janeiro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Em vídeo com o relator do projeto, o senador e presidente do PP enfraquece tese mais radical defendida por bolsonaristas ao defender redução de pena

Em uma sinalização de que a proposta de uma anistia "ampla, geral e irrestrita" está perdendo força no Congresso, o senador Ciro Nogueira (PP-PI), ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro (PL), indicou que pode apoiar um projeto alternativo que prevê a redução das penas para os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro.

O aceno, que representa um recuo em sua posição anterior, foi feito em um vídeo publicado pelo deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), relator do projeto, após uma reunião que também contou com a presença do ex-presidente Michel Temer.

No vídeo, Ciro Nogueira se corrige ao falar sobre a proposta. "Vim falar um pouco do que a gente está pensando: um projeto que possa anistiar as pessoas... não é bem anistiar, mas diminuir a pena das pessoas", afirmou o senador.

Distanciamento da pauta radical

A mudança de postura de Ciro Nogueira, um dos principais líderes do Centrão e do Progressistas, é um forte indicativo de que a tese da anistia total, que beneficiaria diretamente o ex-presidente Jair Bolsonaro, enfrenta grande resistência para ser aprovada.

Na mesma fala, o senador buscou se distanciar da pauta única da oposição mais radical, afirmando que o Congresso precisa focar em outros temas. "Nós temos que cuidar mesmo, Paulinho, da segurança, da saúde e da educação das pessoas. Essa é a nossa missão", disse.

A movimentação de Nogueira em direção a uma solução intermediária, como a redução de penas, pode isolar a ala mais bolsonarista do PL, que exige a anistia completa como condição para a normalização dos trabalhos no Congresso.

(Com informações do Estadão Conteúdo)

